Про це повідомляє галузеве видання Enkorr.

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Як Укрнафта стала найбільшим імпортером дизпального?

Зростання імпорту Укрнафти видання пояснює розширенням роздрібної реалізації: з січня 2025 року по квітень 2026-го продажі на АЗК компанії в роздробі зросли на 97%.

Як повідомив комерційний директор Укрнафти Владислав Войтенко на конференції Petroleum Ukraine Warsaw'26, у 2026 році компанія планує збільшити реалізацію пального на 20%.

Видання також звертає увагу на диверсифікацію постачань компанії: якщо раніше імпорт Укрнафти формувався переважно шляхом ресурсу польського Orlen, то у травні половина обсягів припала на BP Europa та Unimot, а в структурі закупівель з'явилося також азербайджанське дизпальне.

Державна Укрнафта значно випередила своїх конкурентів, зокрема OKKO, WOG. У травні вони скоротили постачання на 17% та 14% відповідно. Загалом за 5 місяців 2026 року імпорт дизпального в Україну становив 2 584 тонн, що відповідає рівню 2024 року та майже на 300 тисяч тонн перевищує показник 2025 року.

Довідково! Укрнафта – найбільша нафтовидобувна компанія України, оператор найбільшої в країні національної мережі АЗК.

Нагадаємо, за результатами квітня 2026 року Укрнафта вийшла на перше місце за обсягом реалізації пального серед мереж АЗК в Україні.