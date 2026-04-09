Що буде з паливним кешбеком у травні?

Про те, чи планує Мінекономіки продовжити програму кешбеку на пальне в травні, пише РБК-Україна.

На запит до міністерства щодо продовження дії паливного кешбеку, у медіа отримали пояснення, що остаточного рішення поки немає. Однак у відомстві додали, що тривалість програми визначатимуть за ситуацією на світовому ринку нафти. Також враховуватимуть економічну доцільність такої підтримки.

Зокрема в міністерстві зазначили, що зараз ситуація на українському ринку пального залишається стабільною. Дефіциту немає і ресурсу вистачає по всій країні.

Зверніть увагу! Кожного дня українським водіям нараховують до 20 мільйонів гривень паливного кешбеку.

Також у Мінекономіки додали, що теперішні нарахування компенсацій повністю відповідають попереднім розрахункам. Тобто держава очікувала саме на такі обсяги використання палива та повернення коштів.

Чому обрали програму кешбеку?

Водночас у відомстві пояснили, що система компенсацій за пальне із програми "Національний кешбек", за якою водії можуть отримати до 1 тисячі гривень на місяць – оптимальний варіант в українських реаліях.

Так, замість того, що знизити податки або загально врегулювати ціни, уряд вирішив ввести адресну підтримку. Тобто кожен із водіїв отримає фінанснову допомогу залежно від обсягів використання пального.

Зокрема у такий спосіб держава уникає дефіциту на ринку, не зменшує надходження до бюджету, але й підтримує вразливі категорії людей у ситуації, що склалась на ринку.

Чому запровадили кешбек на пальне?

Після початку війни в Ірані від 28 лютого 2026 року світові ціни на нафту й пальне стрімко почали зростати. Так, Україну теж не оминули наслідки канфлікту на Близькому Сході.

Нині, дизель перетнув позначку в 90 гривень за літр, а бензин А-95 в середньому коштує понад 73 гривні.

12 березня президент Зеленський повідомив, що уряд готує програму підтримки для водіїв, щоб підтримати українців через подій на Близькому Сході та економічні наслідки, які виникли.

Міністерства економіки та енергетики України мають підготувати також програму підтримки для тих наших людей, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок,

– пояснював Зеленський.

Згодом прем'єр-міністерка Юлія Свириденко детально розповіла про умови нової програми. Компенсацію можна отримати в розмірі до 1 тисячі гривень на місяць. Кешбек нараховують залежно від виду пального:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Станом на 5 квітня 2026 року міністерка зазначила, що українці активно користуються ініціативою. А кешбеком на пальне вже скористалися 1,3 мільйона людей.

Загалом програмою національний кешбек активно користуються

4,4 мільйона українців. З моменту запуску кешбека на паливо відкрито понад 200 тисяч нових рахунків "Національного кешбеку",

– додала Свириденко.

Зокрема відомо, що отримані кошти модна витратити за аналогічними умовами до всього нацкешбеку. За компенсацію на пальне можна оплатити комуналку, ліки, продукти українського виробника, книги або ж зробити донат на ЗСУ.

