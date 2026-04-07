Хто може отримати допомогу до 1 травня?

Населення має право отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, яке придбане на АЗС, що беруть участь в програмі підтримки, про що повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Люди можуть заощаджувати протягом квітня:

15% – на дизель ;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Це дозволить заощадити від 2 до 11 гривень на кожному літрі. А максимальна сума кешбеку на пальне становить до 1 000 гривень на особу на місяць.

Важливо! Програма працюватиме до 1 травня в межах "Національного кешбеку", а перелік АЗС можна знайти на офіційних ресурсах програми.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Якщо ви вже користуєтеся "Національним кешбеком" – компенсація нараховується автоматично при оплаті карткою. Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері і обрати її для розрахунку і виплат у Дії.

Гроші, які будуть нараховані, можна витратити на купу різних послуг:

оплату комуналки;

ліки, книги та продукти українського виробництва;

поштові послуги;

підтримку українських захисників (донати).

Це додатковий інструмент підтримки у відповідь на зростання цін на пальне, який дозволяє швидко допомогти людям через уже працюючий механізм,

– пояснила Свириденко.

Зверніть увагу! Програма кешбеку на пальне вже скористалися 1,3 мільйона громадян. Про це йдеться на Урядовому порталі від 5 квітня.

