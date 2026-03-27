Що відомо про виплати Нацкешбеку?

Від початку дії програми українці купили товарів з "Національного кешбеку" на суму понад 67,38 мільярда гривень, про що йдеться на сайті Мінекономіки.

Наразі виплату отримають особи:

які накопичили понад 2 гривні кешбеку;

вибрали картки Національного кешбеку для виплат у Дії.

Зверніть увагу! Невдовзі також розпочнуться виплати кешбеку за лютий.

Нагадаємо, що ще з 1 березня "Національний кешбек" працює за новим принципом. Програма передбачає два рівні кешбеку:

15% – на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту, тобто косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, канцелярія, одяг, взуття тощо.

5% – у сегментах, де українські виробники вже мають сильні позиції на ринку, зокрема солодощі, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, консервовані та заморожені продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти та багато інших товарів.

Такий підхід дозволяє більш точно спрямовувати державну підтримку і стимулювати попит саме в тих категоріях, де є потенціал для заміщення імпорту,

– пояснили у відомстві.

Також з 20 березня в межах програми "Національного кешбеку" діє кешбек на пальне. Про це йдеться на сайті програми.

Українці можуть отримувати компенсацію вартості пального,

15% на дизель;

10%на бензин;

5% на автогаз.

Важливо! Кешбек діє тільки на тих АЗС, що долучалися до програми.

