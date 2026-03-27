Чому уряд України обрав "паливний кешбек"?

Про те, як Міністерство економіки розв'язувало питання з цінами на паливному ринку, пояснив Олексій Соболев під час виступу у Верховній Раді.

Дивіться також Плюс 22 гривні на літрі дизелю за три тижні: чи можна стримати зростання цін на пальне

Так, міністр економіки повідомив, що в Україні обрали кешбек на пальне, бо це система, яка не вплине на забезпечення армії та водночас допоможе тим, хто найбільше потребує фінансової підтримки.

Ми розглядали різні варіанти згладжування цінового шоку для населення. Зміни акцизів, які впровадили окремі європейські країни, вдарили б безпосередньо по армії, знизили б фінансування оборони,

– зазначив Соболев.

Він додав, що від штучного регулювання цін вигоду отримували б переважно ті категорії водіїв, які мають більше авто.

Зверніть увагу! За перші 6 днів від старту "паливного кешбеку" щодня в загальному українцям нараховується близько 20 мільйонів гривень.

Зокрема міністр пояснив, що в уряді намагалися уникнути ситуації 2022 року, коли обмеження цін призвело до дефіциту ресурсів та ринкових спотворень. Тому й обрали не врегулювання цін, а так звану компенсацію коштів на пальне.

Так, програмою можна скористатися з 20 березня до 1 травня 2026 року. За дизель повертатимуть 15% кешбеку, за бензин – 10% і за автогаз – 5%.

Зауважте! На кожний місяць встановили ліміт кешбеку – українці отримуватимуть не більше 1 тисячі гривень.

Водночас Соболев додав, що витратити отримані кошти можна буде на:

на комуналку;

товари українського виробництва;

книжки;

ліки;

донати для ЗСУ.

Ми бачимо, що 75% витрат йдуть саме на комунальні послуги. Тому видно, що це допомагає тим, кому це необхідно. Це також допомагає нашій енергетиці і компанії "Нафтогаз" зменшувати заборгованість,

– пояснив міністр.

Він додав, що виплати фінансуватимуть з поточного бюджету Міністерства економіки.

Що ще відомо про реакції на програму "паливного кешбеку"?

Раніше в Еспресо повідомляли про форум, який відбувся у Києві з теми: "Іранська війна та бензинова продрозверстка – чому ціни на АЗС ростуть швидше, ніж нафта?".

Один зі спікерів нардеп Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що рішення уряду про кешбек на пальне не змінить на краще ситуацію на ринку.

Те, що сьогодні там кешбек 15, 10, 5%, але насправді це жодним чином не впливає на ситуацію на ринку, тому що це навпаки стимулює попит, замість того, щоб його пригальмовувати,

– пояснив політик.

Водночас Сергій Куюн директор компаній "Консалтингова група А-95" та паливний експерт пояснює, що з підвищенням цін на пальне держава отримала так званий бонус. Про це йдеться в репортажі Подробиць.

Так збільшилися суми податків на додану вартість за пальне. Однак справедливо, що держава повертає ці гроші людям. Тобто реінвестує у форматі кешбеку та віддає тим, хто потребує фінансової підтримки через високі ціни на ринку.

Це унікальний інструмент ("паливний кешбек" – 24 Канал). Мені невідомо, щоб десь в Європі його застосовували. До цього уряди застосовували зниження податків,

– додав Куюн.

Він також зазначив, що програмою може користуватись кожен українець. Проте націлена вона саме на тих, хто потребує допомоги найбільше.

Що відомо про паливну кризу у світі та її розв'язання?