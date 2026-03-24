Де можуть закритися всі АЗС?
Асоціація їх власників уже б'є на сполох у Бангладеш, передає Dhaka Tribune. Однак в уряді країни з цим не погоджуються.
В Асоціації власників заправних станцій Бангладеш висловили побоювання щодо припинення роботи через нестачу пального.
І хоча міністр енергетики країни заперечує дефіцит, 23 березня у столиці торгівлю здійснювали лише три станції, біля яких утворилися довгі черги транспорту – від мотоциклів до вантажівок.
Поки ми намагаємося впоратися з натовпом мотоциклістів і звичайних споживачів, у різних місцях трапляються випадки нападів на персонал і вандалізму,
– розповів очільник організації.
Ймовірно, нафтопродукти не надійшли зі сховищ через свята. Сподіваючись на появу пального у другій половині дня, водії стояли в чергах навіть перед закритими АЗС.
Один із них поскаржився журналістам, що навіть якщо зможе врешті-решт заправитися, то отримає менше, аніж йому потрібно. Інший керманич не розуміє позиції влади: "Уряд каже, що проблем немає. Але ми їздимо від заправки до заправки й не можемо знайти паливо. У чому ж насправді проблема?"
Нагадаємо, у Financial Times писали, що Бангладеш покривав імпортом газу 95% своїх енергетичних потреб. Однак через останні події там запровадили щоденні обмеження на його постачання.
Університети закрили, а іспити скасували. Прем'єр-міністр Тарік Рахман нібито навіть почав вмикати лише половину ламп у своєму офісі. "Він не використовує кондиціонери, якщо це не є нагальною потребою", – додав прессекретар чиновника.
Що відбувається в інших країнах Південної Азії?
Поки прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевняє у відсутності причин для паніки, по країні скуповують запаси й завищують ціни, трапляються навіть крадіжки. Крематорії переходять на електричні печі, готелі в Мумбаї закривають, а закладам харчування дозволили використовувати керосин.
У Пакистані до кінця березня закрили школи, а університети перевели на навчання у форматі онлайн. У більшості держустанов запровадили 4-денний робочий тиждень.
Окрім того, криза наздогнала Південно-Східну Азію. Понад 80% імпортованої В'єтнамом нафти надходило з Близького Сходу, тож країна намагається вжити заходів, побудувавши першу АЕС. Щоправда, допомагатимуть їй із цим росіяни.