Хто будуватиме першу АЕС у В'єтнамі?

Проте в будівництві об'єкта допоможе Росія. Відповідну угоду вже підписали в понеділок, 23 березня, передає Bloomberg.

Угоду підписали під час візиту в'єтнамського прем'єр-міністра Фам Мінь Тіня до країни-агресорки. У церемонії також взяли участь його російський колега Михайло Мішустін і голова Росатома Олексій Ліхачов, пишуть пропагандистські "Ріа.Новини".

Однак коли саме розпочнеться будівництво АЕС, наразі невідомо.

Раніше Ханой наполягав на прискоренні спорудження "Нін Тхуан-1", яку планували ввести в експлуатацію не пізніше кінця 2031 року. Проєкт передбачає два реактори російської розробки – загальною потужністю близько 2 400 мегават.

Як ще співпрацюють країни?

Країни домовилися розширити співпрацю у сферах нової енергетики, екологічно чистих і відновлюваних джерел енергії.

Окрім того, під час візиту іноземна делегація підписала попередню угоду про постачання з найбільшим російським виробником зрідженого природного газу "Новатек".

Тісні зв'язки у сфері енергетичного співробітництва В'єтнаму та Росії тривають уже кілька десятиліть. Наприклад, створене в 1981 році спільне підприємство "В'єтсовпетро" за останні 5 років пробурило 36 свердловин у країні Південно-Східної Азії.

А торік під час візиту голови комуністичної партії То Лама в Москві домовлялися про розширення співпраці у сфері геологічної розвідки та видобутку нафти й газу.

Яка ситуація з пальним у В'єтнамі?