Хто будуватиме першу АЕС у В'єтнамі?
Проте в будівництві об'єкта допоможе Росія. Відповідну угоду вже підписали в понеділок, 23 березня, передає Bloomberg.
Угоду підписали під час візиту в'єтнамського прем'єр-міністра Фам Мінь Тіня до країни-агресорки. У церемонії також взяли участь його російський колега Михайло Мішустін і голова Росатома Олексій Ліхачов, пишуть пропагандистські "Ріа.Новини".
Однак коли саме розпочнеться будівництво АЕС, наразі невідомо.
Раніше Ханой наполягав на прискоренні спорудження "Нін Тхуан-1", яку планували ввести в експлуатацію не пізніше кінця 2031 року. Проєкт передбачає два реактори російської розробки – загальною потужністю близько 2 400 мегават.
Як ще співпрацюють країни?
Країни домовилися розширити співпрацю у сферах нової енергетики, екологічно чистих і відновлюваних джерел енергії.
Окрім того, під час візиту іноземна делегація підписала попередню угоду про постачання з найбільшим російським виробником зрідженого природного газу "Новатек".
Тісні зв'язки у сфері енергетичного співробітництва В'єтнаму та Росії тривають уже кілька десятиліть. Наприклад, створене в 1981 році спільне підприємство "В'єтсовпетро" за останні 5 років пробурило 36 свердловин у країні Південно-Східної Азії.
А торік під час візиту голови комуністичної партії То Лама в Москві домовлялися про розширення співпраці у сфері геологічної розвідки та видобутку нафти й газу.
Яка ситуація з пальним у В'єтнамі?
В’єтнам має два власні НПЗ, які забезпечують близько 70% його внутрішніх потреб, однак понад 80% імпортованої нафти надходить із Близького Сходу, а блокування Ормузької протоки спричинило зростання цін на енергоресурси.
На заправках у В'єтнамі утворилися довгі черги, тож уряд розробив план економії пального. Він передбачає перехід на електромобілі та прискорення впровадження біопалива.
З метою диверсифікації джерел постачання нафти країна також зверталася за допомогою до своїх партнерів, зокрема до Японії, Південної Кореї, Анголи та Алжиру.
Ба більше, громадян офіційно закликали працювати з дому, аби зменшити потребу в поїздках.