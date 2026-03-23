Які угоди готують Росія та В'єтнам?
Про це у понеділок, 23 березня, повідомив уряд В'єтнаму, передає агентство Reuters.
Візи в'єтнамського прем'єра до Росії розпочався у напередодні, у неділю.
У Москві Фам Мінь Чінь має провести переговори з прем’єр-міністром Михайлом Мішустіним і російським диктатором Володимиром Путіним.
У заяві уряду В'єтнаму зазначається, що під час зустрічей сторони планують укласти "важливі домовленості". Вони насамперед будуть зосереджені:
- на енергетиці;
- на торгівлі між країнами;
- та на інвестиціях.
Візит відбувається на тлі різкого зростання цін на пальне у В’єтнамі після війни США та Ізраїлю проти Ірану,
– пише видання.
Зауважте! Також країни ведуть перемовини про будівництво першої атомної електростанції у В’єтнамі. Його прагне здійснити російська компанія. За словами чиновників, угоду про велике будівництво можуть офіційно підписати саме під час цього візиту.
Як у В'єтнамі росте енергокриза через війну в Ірані?
До слова, В’єтнам, який очолює комуністична партія, зберігає тісні зв’язки з Росією. Тому на тлі енергокризи, спричиненою війною на Близькому Сході, Ханой звернувся за порятунком до Москви.
Річ у тім, що В'єтнам став однією з тих країн, які найбільше постраждали через перебої з постачанням енергоносіїв, пише Reuters.
Ціни на пальне у країні після початку війни в Ірані зросли миттєво:
- бензин подорожчав на 50%;
- а дизель — на цілих 70%.
В’єтнам ухвалив рішення скасувати ввізне мито на пальне до кінця квітня, щоб стабілізувати ціни.
А міністерство торгівлі країни навіть закликало бізнес переводити працівників на дистанційну роботу, щоб менше використовували дизелю та бензину.
Підприємствам слід заохочувати роботу з дому, щоб зменшити потребу в поїздках і транспорті,
– заявили у відомстві.
Важливо! В'єтнам сильно залежить від імпорту енергоносіїв з Близького Сходу. Тому проблеми з постачанням через Ормузьку протоку підняли ціни на пальне. Нагадаємо, наразі цей морський шлях, який забезпечує п'яту частину експорту газу і нафти у світі, в основному залишається заблокованим Іраном.
Що ще відомо про співпрацю В'єтнаму та Росії?
В’єтнам фактично допомагає Росії обходити встановлену цінову стелю на російську нафту. Завдяки таким схемам Москва й надалі отримує значні доходи від експорту енергоресурсів, які може спрямовувати на фінансування війни проти України.
У Головному управлінні розвідки повідомили, що між урядами Росії та В’єтнаму вже укладено низку міжурядових угод. Йдеться про розширення співпраці в енергетичній сфері, зокрема у видобутку нафти й газу.
Згідно з домовленостями, спільні проєкти реалізовуватимуть як на території Росії, так і на в’єтнамському шельфі. До них залучені такі компанії, як "Зарубєжнєфть", "Пєтров’єтнам" і спільне підприємство "В’єтсовпєтро".
Слід додати, що В'єтнам та Росія тісно співпрацюють не лише в галузі енергетики. Ханой вже тривалий час є також постачальником військової техніки до Москви.