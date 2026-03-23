Які угоди готують Росія та В'єтнам?

Про це у понеділок, 23 березня, повідомив уряд В'єтнаму, передає агентство Reuters.

Дивіться також У 5 разів дорожче, ніж в Україні: війна в Ірані серйозно вдарила по цінах на газ у Європі

Візи в'єтнамського прем'єра до Росії розпочався у напередодні, у неділю.

У Москві Фам Мінь Чінь має провести переговори з прем’єр-міністром Михайлом Мішустіним і російським диктатором Володимиром Путіним.

У заяві уряду В'єтнаму зазначається, що під час зустрічей сторони планують укласти "важливі домовленості". Вони насамперед будуть зосереджені:

на енергетиці;

на торгівлі між країнами;

та на інвестиціях.

Візит відбувається на тлі різкого зростання цін на пальне у В’єтнамі після війни США та Ізраїлю проти Ірану,

– пише видання.

Зауважте! Також країни ведуть перемовини про будівництво першої атомної електростанції у В’єтнамі. Його прагне здійснити російська компанія. За словами чиновників, угоду про велике будівництво можуть офіційно підписати саме під час цього візиту.

Як у В'єтнамі росте енергокриза через війну в Ірані?

До слова, В’єтнам, який очолює комуністична партія, зберігає тісні зв’язки з Росією. Тому на тлі енергокризи, спричиненою війною на Близькому Сході, Ханой звернувся за порятунком до Москви.

Річ у тім, що В'єтнам став однією з тих країн, які найбільше постраждали через перебої з постачанням енергоносіїв, пише Reuters.

Ціни на пальне у країні після початку війни в Ірані зросли миттєво:

бензин подорожчав на 50%;

а дизель — на цілих 70%.

В’єтнам ухвалив рішення скасувати ввізне мито на пальне до кінця квітня, щоб стабілізувати ціни.

А міністерство торгівлі країни навіть закликало бізнес переводити працівників на дистанційну роботу, щоб менше використовували дизелю та бензину.

Підприємствам слід заохочувати роботу з дому, щоб зменшити потребу в поїздках і транспорті,

– заявили у відомстві.

Важливо! В'єтнам сильно залежить від імпорту енергоносіїв з Близького Сходу. Тому проблеми з постачанням через Ормузьку протоку підняли ціни на пальне. Нагадаємо, наразі цей морський шлях, який забезпечує п'яту частину експорту газу і нафти у світі, в основному залишається заблокованим Іраном.

Що ще відомо про співпрацю В'єтнаму та Росії?