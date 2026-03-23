Какие соглашения готовят Россия и Вьетнам?

Об этом в понедельник, 23 марта, сообщило правительство Вьетнама, передает агентство Reuters.

Визит вьетнамского премьера в Россию начался в накануне, в воскресенье.

В Москве Фам Минь Чинь должен провести переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным и российским диктатором Владимиром Путиным.

В заявлении правительства Вьетнама отмечается, что во время встреч стороны планируют заключить "важные договоренности". Они прежде всего будут сосредоточены:

на энергетике;

на торговле между странами;

и на инвестициях.

Визит происходит на фоне резкого роста цен на топливо во Вьетнаме после войны США и Израиля против Ирана,

– пишет издание.

Заметьте! Также страны ведут переговоры о строительстве первой атомной электростанции во Вьетнаме. Его стремится осуществить российская компания. По словам чиновников, соглашение о большом строительстве могут официально подписать именно во время этого визита.

Как во Вьетнаме растет энергокризис из-за войны в Иране?

К слову, Вьетнам, который возглавляет коммунистическая партия, сохраняет тесные связи с Россией. Поэтому на фоне энергокризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке, Ханой обратился за спасением к Москве.

Дело в том, что Вьетнам стал одной из тех стран, которые больше всего пострадали из-за перебоев с поставками энергоносителей, пишет Reuters.

Цены на топливо в стране после начала войны в Иране выросли мгновенно:

бензин подорожал на 50%;

а дизель - на целых 70%.

Вьетнам принял решение отменить ввозную пошлину на топливо до конца апреля, чтобы стабилизировать цены.

А министерство торговли страны даже призвало бизнес переводить работников на дистанционную работу, чтобы меньше использовали дизеля и бензина.

Предприятиям следует поощрять работу из дома, чтобы уменьшить потребность в поездках и транспорте,

– заявили в ведомстве.

Важно! Вьетнам сильно зависит от импорта энергоносителей с Ближнего Востока. Поэтому проблемы с поставками через Ормузский пролив подняли цены на топливо. Напомним, сейчас этот морской путь, который обеспечивает пятую часть экспорта газа и нефти в мире, в основном остается заблокированным Ираном.

