Кто будет строить первую АЭС во Вьетнаме?

Однако в строительстве объекта поможет Россия. Соответствующее соглашение уже подписали в понедельник, 23 марта, передает Bloomberg.

Соглашение подписали во время визита вьетнамского премьер-министра Фам Минь Тиня в страну-агрессора. В церемонии также приняли участие его российский коллега Михаил Мишустин и глава Росатома Алексей Лихачев, пишут пропагандистские "Риа.Новости".

Однако когда именно начнется строительство АЭС, пока неизвестно.

Ранее Ханой настаивал на ускорении строительства "Нин Тхуан-1", которую планировали ввести в эксплуатацию не позднее конца 2031 года. Проект предусматривает два реактора российской разработки – общей мощностью около 2 400 мегаватт.

Как еще сотрудничают страны?

Страны договорились расширить сотрудничество в сферах новой энергетики, экологически чистых и возобновляемых источников энергии.

Кроме того, во время визита иностранная делегация подписала предварительное соглашение о поставках с крупнейшим российским производителем сжиженного природного газа "Новатэк".

Тесные связи в сфере энергетического сотрудничества Вьетнама и России продолжаются уже несколько десятилетий. Например, созданное в 1981 году совместное предприятие "Вьетсовпетро" за последние 5 лет пробурило 36 скважин в стране Юго-Восточной Азии.

А в прошлом году во время визита председателя коммунистической партии То Лама в Москве договаривались о расширении сотрудничества в сфере геологической разведки и добычи нефти и газа.

Какова ситуация с топливом во Вьетнаме?