Кто будет строить первую АЭС во Вьетнаме?
Однако в строительстве объекта поможет Россия. Соответствующее соглашение уже подписали в понедельник, 23 марта, передает Bloomberg.
Соглашение подписали во время визита вьетнамского премьер-министра Фам Минь Тиня в страну-агрессора. В церемонии также приняли участие его российский коллега Михаил Мишустин и глава Росатома Алексей Лихачев, пишут пропагандистские "Риа.Новости".
Однако когда именно начнется строительство АЭС, пока неизвестно.
Ранее Ханой настаивал на ускорении строительства "Нин Тхуан-1", которую планировали ввести в эксплуатацию не позднее конца 2031 года. Проект предусматривает два реактора российской разработки – общей мощностью около 2 400 мегаватт.
Как еще сотрудничают страны?
Страны договорились расширить сотрудничество в сферах новой энергетики, экологически чистых и возобновляемых источников энергии.
Кроме того, во время визита иностранная делегация подписала предварительное соглашение о поставках с крупнейшим российским производителем сжиженного природного газа "Новатэк".
Тесные связи в сфере энергетического сотрудничества Вьетнама и России продолжаются уже несколько десятилетий. Например, созданное в 1981 году совместное предприятие "Вьетсовпетро" за последние 5 лет пробурило 36 скважин в стране Юго-Восточной Азии.
А в прошлом году во время визита председателя коммунистической партии То Лама в Москве договаривались о расширении сотрудничества в сфере геологической разведки и добычи нефти и газа.
Какова ситуация с топливом во Вьетнаме?
Вьетнам имеет два собственных НПЗ, которые обеспечивают около 70% его внутренних потребностей, однако более 80% импортируемой нефти поступает с Ближнего Востока, а блокирование Ормузского пролива привело к росту цен на энергоресурсы.
На заправках во Вьетнаме образовались длинные очереди, поэтому правительство разработало план экономии топлива. Он предусматривает переход на электромобили и ускорение внедрения биотоплива.
С целью диверсификации источников поставок нефти страна также обращалась за помощью к своим партнерам, в частности к Японии, Южной Кореи, Анголы и Алжира.
Более того, граждан официально призвали работать из дома, чтобы уменьшить потребность в поездках.