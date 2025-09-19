Які тіньові схеми використовує Кремль?

Кошти від спільних нафтових і газових проектів Росії та В'єтнаму йдуть для погашення оборонних контрактів в обхід міжнародної банківської системи SWIFT, повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

За цим механізмом, В’єтнам купував у Росії військову техніку, включно з винищувачами, танками та кораблями, у кредит. Потім Ханой погашав цей кредит коштом своєї частки прибутку від спільного нафтового підприємства В'єтнаму та Росії, що працює в Сибіру.

Схема працює за таким алгоритмом:

Спочатку прибутки В’єтнаму від спільного підприємства Rusvietpetro в Сибіру надсилаються до Москви для погашення кредитів на військові закупівлі;

Далі прибутки В’єтнаму, які перевищують суму кредиту, перераховуються державній російській нафтовій компанії Zarubezhneft у Росії;

Зрештою у В’єтнамі Zarubezhneft через своє спільне підприємство передає рівну суму грошей компанії PVN, фактично обходячи будь-які міжнародні фінансові перекази.

Такі операції є нестандартними на міжнародних фінансових ринках і призначені для того, щоб гроші продовжували тихо циркулювати навіть у разі посилення санкцій, спрямованих на припинення війни Росії проти України,

– зазначає видання.

Додамо, що наразі Zarubezhneft не підпадає під санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну, хоча її генеральний директор та голова ради директорів знаходяться в санкційних списках США.

Проте тіньова схема торгівлі між Росією та В'єтнамом, ймовірно, покликана обійти можливі майбутні санкції США та інших західних країн.

Як Москва ще використовує тіньові схеми?

Це не вперше, коли Москва використовує тіньові схеми для торгівлі з іншими країнами.

За інформацією Financial Times, Росія вже давно продає мільйони барелів нафти до Китаю за допомогою мережі брокерів та судновласників.

Кремль в обхід західних санкцій доставляє нафтопродукти за допомогою схеми, яку допоміг організувати Іран, скориставшись послугами швейцарських адвокатів.

Важливо! Зауважимо, що нові тіньові схеми Кремля розкрили у непростий час для торгівельних відносин США та В'єтнаму. Вашингтон намагаються зміцнити зв’язки з Ханоєм на противагу зростанню впливу Китаю в Південно-Східній Азії. Наріз адміністрація Трампа веде торгові переговори з Ханоєм, після того, як Білий дім запровадив тарифи у розмірі 20% для цієї країни.

Чому Росії доводиться використовувати обхідні схеми? Європейський Союз відключив низку російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT у відповідь на агресію Росії проти України, щоб обмежити їхні міжнародні фінансові операції та доступ до світових ринків. Першими під обмеження потрапили сім банків – Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB) та VTB Bank, а пізніше до санкцій приєднався Сбербанк. Ці заходи ускладнюють проведення міжнародних платежів, фінансування імпорту та експорту, у тому числі енергоресурсів.

Санкції проти Росії: що відомо?