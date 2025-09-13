Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його власній соцмережі.

Що сказав Трамп про санкції проти Росії 13 вересня?

Свій допис Трамп назвав листом до всіх країн НАТО та світу.

Американський президент висловився про свою готовність ввести санкції проти Росії – але він хоче, щоб долучилися й інші країни. Зокрема ті, які є членами НАТО.

Ще однією умовою є припинення купівлі нафти в Росії країнами – членами НАТО.

Я готовий ввести серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО зроблять те саме, і коли вони припинять купувати нафту у Росії,

