Що відомо про схвалення 19-го пакета санкцій?
На брифінгу у Брюсселі речниця Єврокомісії Паула Піньйо повідомила, що 19 вересня Єврокомісія затвердила нові санкції проти Росії, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Новий пакет санкцій: ЄС планує прискорено відмовитись від російського газу
Деталі пакету будуть анонсованіпрезиденткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас. Орієнтовний час – після 15-16 години.
Які обмеження увійшли до нового пакету санкцій?
Дипломатка ЄС Кая Каллас розповіла про наповнення 19-го пакету санкцій проти Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Росія випробовує Захід. Якщо Путін відчує якусь слабкість, він продовжуватиме рухатися вперед, бо хоче випробувати нас. Європа повинна твердо відповісти,
– сказала Каллас.
За її словами, ця твердість передбачає удар по російських банках, енергетичних компаніях, криптовалютних біржах та тіньових флотах. Головна мета – позбавлення Москви коштів для ведення війни.
Попередньо затвердження нового пакету санкцій відклали через певні вимоги Трампа. Він наполягав на повній відмові Європи від закупівель російської нафти, а також на введенні мит проти Китаю та Індії
Що важливо знати про тиск Трампа на ЄС щодо санкцій проти Росії?
Президент США заявив про готовність запровадити серйозні санкції проти Росії, але висунув конкретну вимогу. У своєму зверненні, яке Дональд Трамп назвав листом до всіх країн НАТО та світу, він поставив умовою припинення закупівель російської нафти.
Дональд Трамп також звинуватив європейські країни у недостатньо рішучій позиції щодо Росії. На його думку, НАТО та Європа "не виконують свою роботу". Головна претензія американського лідера полягає в тому, що європейські держави продовжують купувати енергоносії у Росії.
Трамп зазначив, що США поставили ультиматум: Штати введуть санкції проти Росії лише за умови, якщо Європа припинить купувати російську нафту. Політологи вважають, що це лише привід для США, щоб визначити власну стратегію щодо Китаю.