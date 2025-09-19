Що відомо про схвалення 19-го пакета санкцій?

На брифінгу у Брюсселі речниця Єврокомісії Паула Піньйо повідомила, що 19 вересня Єврокомісія затвердила нові санкції проти Росії, повідомляє 24 Канал.

Деталі пакету будуть анонсованіпрезиденткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас. Орієнтовний час – після 15-16 години.

Які обмеження увійшли до нового пакету санкцій?

Дипломатка ЄС Кая Каллас розповіла про наповнення 19-го пакету санкцій проти Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Росія випробовує Захід. Якщо Путін відчує якусь слабкість, він продовжуватиме рухатися вперед, бо хоче випробувати нас. Європа повинна твердо відповісти,

– сказала Каллас.

За її словами, ця твердість передбачає удар по російських банках, енергетичних компаніях, криптовалютних біржах та тіньових флотах. Головна мета – позбавлення Москви коштів для ведення війни.

Попередньо затвердження нового пакету санкцій відклали через певні вимоги Трампа. Він наполягав на повній відмові Європи від закупівель російської нафти, а також на введенні мит проти Китаю та Індії

Що важливо знати про тиск Трампа на ЄС щодо санкцій проти Росії?