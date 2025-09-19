Что известно об одобрении 19-го пакета санкций?
На брифинге в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что 19 сентября Еврокомиссия утвердила новые санкции против России, сообщает 24 Канал.
Детали пакета будут анонсированы президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Ориентировочное время – после 15 – 16 часов.
Какие ограничения вошли в новый пакет санкций?
Дипломат ЕС Кая Каллас рассказала о наполнении 19-го пакета санкций против России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Россия испытывает Запад. Если Путин почувствует какую-то слабость, он будет продолжать двигаться вперед, потому что хочет испытать нас. Европа должна твердо ответить,
– сказала Каллас.
По ее словам, эта твердость предусматривает удар по российским банкам, энергетическим компаниям, криптовалютным биржам и теневым флотам. Главная цель – лишение Москвы средств для ведения войны.
Что важно знать о давлении Трампа на ЕС в отношении санкций против России?
Президент США заявил о готовности ввести серьезные санкции против России, но выдвинул конкретное требование. В своем обращении, которое Дональд Трамп назвал письмом ко всем странам НАТО и мира, он поставил условием прекращение закупок российской нефти.
Дональд Трамп также обвинил европейские страны в недостаточно решительной позиции в отношении России. По его мнению, НАТО и Европа "не выполняют свою работу". Главная претензия американского лидера заключается в том, что европейские государства продолжают покупать энергоносители у России.
Трамп отметил, что США введут санкции против России только при условии, если Европа прекратит покупать российскую нефть. Политологи считают, что это лишь повод для США, чтобы определить собственную стратегию в отношении Китая.