Как ЕС собирается отказываться от российского газа?

Европейская комиссия рассматривает предложение о введении запрета на российский сжиженный природный газ в рамках нового пакета санкций против Москвы за ее вторжение в Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обсуждение санкций активизировалось после переговоров председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом во вторник, 16 сентября.

Параллельно ЕС обсуждает план полного отказа от импорта российской нефти и газа до 1 января 2028 года, а также запрет на заключение краткосрочных контрактов с поставщиками из РФ, который может вступить в силу уже в следующем году.

Почему Трамп давит на ЕС?

Вашингтон усилил давление на Европу, требуя более активных шагов для содействия прекращению войны.

Как отмечается, Трамп настаивает на полном отказе Европы от закупок российской нефти, а также на введении пошлин против Китая и Индии, которые остаются крупнейшими покупателями российского топлива.

Примечательно! Также США добиваются более жесткой позиции со стороны стран G7 и НАТО, включая Турцию, которая закупает российскую нефть.

При этом перспективы мирного соглашения остаются туманными, несмотря на регулярные угрозы ужесточения ограничений в отношении России и ее партнеров.

Что известно о 19-м пакете санкций ЕС против России?

Новый пакет санкций станет 19-м с начала войны и должен быть представлен странам-членам в пятницу, 19 сентября. Его обнародование откладывалось неделю из-за визита делегации ЕС в Вашингтон и попытки согласовать позиции.

Ранее Еврокомиссия временно отложила идею ограничений на импорт СПГ, но в итоге запретила его перевалку в европейских портах.

Важно! Сейчас около 19% газа в Европе поступает из России – по трубопроводу "Турецкий поток" и в виде СПГ. К 2022 году доля поставок превышала 45%. Российский СПГ импортируют Испания, Бельгия, Нидерланды и Франция, а газ через "Турецкий поток" направляется в Словакию, Венгрию и Болгарию.

На прошлой неделе генеральный директор французской компании, занимающейся добычей, производством и продажей нефти, природного газа TotalEnergies

Патрик Пуянне заявил, что Европа будет зависеть от российского газа до конца 2027 года.

По его словам, после этого можно будет перейти на альтернативные источники без влияния на цены.

