Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог-международник, глава политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, дискуссия до сих пор продолжается.

Зачем Трампу такая отговорка?

Ярослав Божко отметил, что пока США будут согласовывать с Китаем какую-то модель, соглашение или хотя бы попытку поговорить и понять, насколько они друг другу враги, что будет дальше, как они смотрят на проблему Тайваня, с торговым балансом, американцы будут ограничены в возможностях вводить тарифы против КНР.

Это отговорка, возможность для США временно сойти с темы до момента, пока они сами не поймут, какова их стратегия относительно Китая, насколько глубоко они могут погрузиться в конфликт с Пекином,

– предположил он.

Европа пока не может ввести такие большие пошлины на товары из КНР. Можно было бы по крайней мере рассматривать такой вариант, если растянуть это примерно на 10 лет.

Думаю, Трамп озвучивал это, прекрасно понимая, что Европа не будет иметь такой сильный вид, как раньше. Таким образом он дал "пас" на Европу, прекрасно понимая, что она не может отбить этот мяч. Но дискуссия продолжается. Это вовсе не конечный ее элемент,

– сказал политолог-международник.

Кроме того, должен состояться звонок между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Там могут быть совсем другие последствия, после которых США могут уже не ждать Европу в санкционировании Китая. Санкции против КНР прежде всего в интересах Штатов. Независимо от того, связаны ли санкции с войной, или нет.

Однако чем больше будут санкции против Китая, тем больше будут ответные санкции со стороны КНР. Это все равно экономические потери. Хотя Пекин может потерять больше, но экономика США тоже переживает не лучшие времена.

Что известно об ультиматуме Трампа?