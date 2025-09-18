Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політолог-міжнародник, голова політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, дискусія досі триває.

Навіщо Трампу така відмовка?

Ярослав Божко зазначив, що поки США будуть узгоджувати з Китаєм якусь модель, угоду чи хоча б спробу поговорити та зрозуміти, наскільки вони один одному вороги, що буде далі, як вони дивляться на проблему Тайваню, з торгівельним балансом, американці будуть обмежені у можливостях вводити тарифи проти КНР.

Це відмовка, можливість для США тимчасово зійти з теми до моменту, поки вони самі не зрозуміють, якою є їхня стратегія щодо Китаю, наскільки глибоко вони можуть зануритися у конфлікт з Пекіном,

– припустив він.

Європа наразі не може ввести такі великі мита на товари з КНР. Можна було б принаймні розглядати такий варіант, якщо розтягнути це приблизно на 10 років.

Думаю, Трамп озвучував це, прекрасно розуміючи, що Європа не буде мати такий сильний вигляд, як раніше. У такий спосіб він дав "пас" на Європу, прекрасно розуміючи, що вона не може відбити цей м'яч. Але дискусія триває. Це зовсім не кінцевий її елемент,

– сказав політолог-міжнародник.

Крім того, має відбутися дзвінок між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном. Там можуть бути зовсім інші наслідки, після яких США можуть вже не чекати Європу у санкціонуванні Китаю. Санкції проти КНР передусім в інтересах Штатів. Незалежно від того, чи пов'язані санкції з війною, чи ні.

Однак чим більші будуть санкції проти Китаю, тим більші будуть відповідні санкції з боку КНР. Це все одно економічні втрати. Хоч Пекін може втратити більше, але економіка США теж переживає не найкращі часи.

Що відомо про ультиматум Трампа?