Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політолог-міжнародник, голова політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, дискусія досі триває.
Навіщо Трампу така відмовка?
Ярослав Божко зазначив, що поки США будуть узгоджувати з Китаєм якусь модель, угоду чи хоча б спробу поговорити та зрозуміти, наскільки вони один одному вороги, що буде далі, як вони дивляться на проблему Тайваню, з торгівельним балансом, американці будуть обмежені у можливостях вводити тарифи проти КНР.
Це відмовка, можливість для США тимчасово зійти з теми до моменту, поки вони самі не зрозуміють, якою є їхня стратегія щодо Китаю, наскільки глибоко вони можуть зануритися у конфлікт з Пекіном,
– припустив він.
Європа наразі не може ввести такі великі мита на товари з КНР. Можна було б принаймні розглядати такий варіант, якщо розтягнути це приблизно на 10 років.
Думаю, Трамп озвучував це, прекрасно розуміючи, що Європа не буде мати такий сильний вигляд, як раніше. У такий спосіб він дав "пас" на Європу, прекрасно розуміючи, що вона не може відбити цей м'яч. Але дискусія триває. Це зовсім не кінцевий її елемент,
– сказав політолог-міжнародник.
Крім того, має відбутися дзвінок між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном. Там можуть бути зовсім інші наслідки, після яких США можуть вже не чекати Європу у санкціонуванні Китаю. Санкції проти КНР передусім в інтересах Штатів. Незалежно від того, чи пов'язані санкції з війною, чи ні.
Однак чим більші будуть санкції проти Китаю, тим більші будуть відповідні санкції з боку КНР. Це все одно економічні втрати. Хоч Пекін може втратити більше, але економіка США теж переживає не найкращі часи.
Що відомо про ультиматум Трампа?
Президент США заявив, що готовий ввести серйозні санкції проти Росії, але назвав свою вимогу. У своєму дописі, який Дональд Трамп назвав листом до всіх країн НАТО та світу, він назвав умовою припинення купівлі нафти в Росії. За його словами, якщо європейці припинять це робити, тоді він ухвалить серйозні санкції проти Росії.
Дональд Трамп звинуватив європейські країни у недостатньо жорсткій позиції щодо Росії. На його думку, НАТО та Європа "не виконують свою роботу". Основна претензія американського лідера полягає у тому, що країни Європи продовжують купувати енергоносії у Росії.
Президент України Володимир Зеленський розкритикував умову Трампа для введення нових санкцій проти Росії. На його думку, світова наддержава не повинна чекати, поки інші зроблять перший крок. Адже США достатньо сильні самі по собі та можуть зробити це швидше.