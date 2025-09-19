Як ЄС збирається відмовлятися від російського газу?

Європейська комісія розглядає пропозицію про введення заборони на російський скраплений природний газ в рамках нового пакета санкцій проти Москви за її вторгнення в Україну, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Обговорення санкцій активізувалося після переговорів голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з президентом США Дональдом Трампом у вівторок, 16 вересня.

Паралельно ЄС обговорює план повної відмови від імпорту російської нафти та газу до 1 січня 2028 року, а також заборону на укладення короткострокових контрактів з постачальниками з РФ, яка може набути чинності вже наступного року.

Чому Трамп тисне на ЄС?

Вашингтон посилив тиск на Європу, вимагаючи більш активних кроків для сприяння припиненню війни.

Як зазначається, Трамп наполягає на повній відмові Європи від закупівель російської нафти, а також на введенні мит проти Китаю та Індії, які залишаються найбільшими покупцями російського палива.

Примітно! Також США домагаються більш жорсткої позиції з боку країн G7 і НАТО, включаючи Туреччину, яка закуповує російську нафту.

При цьому перспективи мирної угоди залишаються туманними, попри регулярні погрози посилення обмежень щодо Росії та її партнерів.

Що відомо про 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії?

Новий пакет санкцій стане 19-м з початку війни та повинен бути представлений країнам-членам у п'ятницю, 19 вересня. Його оприлюднення відкладалося тиждень через візит делегації ЄС до Вашингтона і спроби узгодити позиції.

Раніше Єврокомісія тимчасово відклала ідею обмежень на імпорт СПГ, але в підсумку заборонила його перевалку в європейських портах.

Важливо! Зараз близько 19% газу в Європі надходить з Росії – по трубопроводу "Турецький потік" і у вигляді СПГ. До 2022 року частка постачань перевищувала 45%. Російський СПГ імпортують Іспанія, Бельгія, Нідерланди та Франція, а газ через "Турецький потік" направляється до Словаччини, Угорщини та Болгарії.

Минулого тижня генеральний директор французької компанії, що займається видобутком, виробництвом і продажем нафти, природного газу TotalEnergies

Патрік Пуянне заявив, що Європа буде залежати від російського газу до кінця 2027 року.

За його словами, після цього можна буде перейти на альтернативні джерела без впливу на ціни.

Що важливо знати про тиск Трампа на ЄС щодо санкцій проти Росії?