Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію зустрічі.

Що сказав Трамп про війну та Путіна?

Обговорюючи глобальну дипломатію, Трамп знову заявив, що з моменту повернення до Білого дому він "закінчив 7 війн".

Американський президент додав, що війну в Україні вважав найлегшою для розв'язання. Та через відносини з диктатором Путіним це виявилося складнішим.

Він мене справді підвів... побачимо, чим це закінчиться,

– сказав Трамп.

Він додав, що російський президент вбиває багато людей, а ще більше – втрачає.

"Російські солдати гинуть швидше, ніж українські", – зауважив Трамп.

Насамкінець американський президент висловив сподівання, що війну між Росією та Україною буде завершено і скоро будуть "гарні новини".

Візит Трампа до Великої Британії: що відомо?