Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію зустрічі.
Що сказав Трамп про війну та Путіна?
Обговорюючи глобальну дипломатію, Трамп знову заявив, що з моменту повернення до Білого дому він "закінчив 7 війн".
Американський президент додав, що війну в Україні вважав найлегшою для розв'язання. Та через відносини з диктатором Путіним це виявилося складнішим.
Він мене справді підвів... побачимо, чим це закінчиться,
– сказав Трамп.
Він додав, що російський президент вбиває багато людей, а ще більше – втрачає.
"Російські солдати гинуть швидше, ніж українські", – зауважив Трамп.
Насамкінець американський президент висловив сподівання, що війну між Росією та Україною буде завершено і скоро будуть "гарні новини".
Візит Трампа до Великої Британії: що відомо?
Історичний візит Трампа до Великої Британії розпочався 16 вересня. Щоправда, приїзд американського президента супроводжувався протестами.
У межах візиту Трамп і Стармер підписали угоду про технологічне процвітання США та Великої Британії.
Перед цим американський президент зустрівся з королівською родиною. Без порушень правил етикету Трампом не минулося.