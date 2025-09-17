Усе, що відомо про державний візит президента та першої леді США до Великої Британії, та як проходять церемонії, розповідає 24 Канал.
Дивіться також У них гарні відносини: цей британський політик може схилити Трампа до більшої допомоги Україні
Як проходить візит Дональда та Меланії Трамп у Віндзорі?
У програмі дня стався збій – спільний політ британських і американських F-35 скасували через несприятливу погоду. Водночас пройшов політ пілотажної групи "Червоні стріли" Королівських ВПС. Вони здійснили проліт над Віндзором. Трамп разом із королем Чарльзом ІІІ аплодували, коли літаки промайнули над замком. Політ "Червоних стріл": дивіться відео Sky News Принц і принцеса Уельські провели приватну розмову з президентом США Дональдом Трампом та першою леді Меланією. є Деталі зустрічі не розголошуються, але джерело CNN описало її як "теплу й дружню". Король Чарльз із королевою Каміллою разом із Дональдом Трампом та першою леді Меланією залишили Віндзорський замок і вийшли на подіум. Перед гостями відбувся парад. На Beating Retreat пройшли ряди військових у парадній формі. Участь у церемонії взяли оркестри Королівської морської піхоти, гвардії Колдстріму, Королівських ВПС, а також американський колектив Old Guard Fifes and Drums. Дональд Трамп та його дружина Меланія поклали вінок на гробницю королеви Єлизавети II під час приватної зустрічі в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. За даними американських журналістів, які перебували в каплиці, пара увійшла до неї, де її зустріли два церковні чиновники. Після чого вони зайняли свої місця та послухали хор, який співав гімн "Gloria in Excelsis" під акомпанемент органа каплиці. Серед подарунків, якими обмінялися під час візиту, були меч, книга та прапор Союзу. Дональд Трамп разом із дружиною Меланією передали королю копію меча, що належав президентові Ейзенхауеру. У Букінгемському палаці пояснили, що цей дар символізує "історичне партнерство, яке відіграло вирішальну роль у перемозі в Другій світовій війні". Королева Камілла отримала від пари вінтажну брошку Tiffany & Co – прикрасу з 18-каратного золота, діамантів і рубінової квітки. Президент США Дональд Трамп разом із першою леді прибули до Віндзора у Великій Британії. Там їх зустріли принц і принцеса Уельські для зустрічі з королем Чарльзом і королевою Каміллою. Програмою візиту передбачені урочистий бенкет, проліт авіації. А 18 вересня – зустріч із прем'єром Кіром Стармером. Водночас через масштабні протести Трамп не поїде до Лондона.
Політ "Червоних стріл" над Віндзором
Принц Вільям і Кейт провели приватну зустріч з Трампами
Трамп і британський король вийшли з Віндзорського палацу
Трамп і дружина поклали вінок на гробницю королеви Єлизавети II
Обмін подарунками між Трампом та королівською сім'єю
Трампи прибули до Віндзора
У програмі дня стався збій – спільний політ британських і американських F-35 скасували через несприятливу погоду.
Водночас пройшов політ пілотажної групи "Червоні стріли" Королівських ВПС. Вони здійснили проліт над Віндзором.
Трамп разом із королем Чарльзом ІІІ аплодували, коли літаки промайнули над замком.
Політ "Червоних стріл": дивіться відео Sky News
Принц і принцеса Уельські провели приватну розмову з президентом США Дональдом Трампом та першою леді Меланією. є
Деталі зустрічі не розголошуються, але джерело CNN описало її як "теплу й дружню".
Король Чарльз із королевою Каміллою разом із Дональдом Трампом та першою леді Меланією залишили Віндзорський замок і вийшли на подіум.
Перед гостями відбувся парад. На Beating Retreat пройшли ряди військових у парадній формі. Участь у церемонії взяли оркестри Королівської морської піхоти, гвардії Колдстріму, Королівських ВПС, а також американський колектив Old Guard Fifes and Drums.
Дональд Трамп та його дружина Меланія поклали вінок на гробницю королеви Єлизавети II під час приватної зустрічі в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.
За даними американських журналістів, які перебували в каплиці, пара увійшла до неї, де її зустріли два церковні чиновники. Після чого вони зайняли свої місця та послухали хор, який співав гімн "Gloria in Excelsis" під акомпанемент органа каплиці.
Серед подарунків, якими обмінялися під час візиту, були меч, книга та прапор Союзу.
Дональд Трамп разом із дружиною Меланією передали королю копію меча, що належав президентові Ейзенхауеру.
У Букінгемському палаці пояснили, що цей дар символізує "історичне партнерство, яке відіграло вирішальну роль у перемозі в Другій світовій війні".
Королева Камілла отримала від пари вінтажну брошку Tiffany & Co – прикрасу з 18-каратного золота, діамантів і рубінової квітки.
Президент США Дональд Трамп разом із першою леді прибули до Віндзора у Великій Британії. Там їх зустріли принц і принцеса Уельські для зустрічі з королем Чарльзом і королевою Каміллою.
Програмою візиту передбачені урочистий бенкет, проліт авіації. А 18 вересня – зустріч із прем'єром Кіром Стармером.
Водночас через масштабні протести Трамп не поїде до Лондона.