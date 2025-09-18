Про це розповів у коментарі The Guardian генеральний директор Newsmax і друг американського лідера Крістофер Радді, передає 24 Канал.

Чи справді Трамп змінив свою позицію щодо України?

Радді був серед запрошених на державну вечерю у Віндзорському замку 17 вересня, організовану на честь президента США та першої леді Меланії Трамп.

Президент Трамп не проти України, як дехто може подумати, і він значно змінив свою позицію. Думаю, що найближчими тижнями та місяцями ми побачимо набагато агресивніші дії,

– зазначив Радді, якого вважають неофіційним радником американського президента.

Водночас він наголосив, що Трамп не підтримує відправку американських військових на фронт, підкресливши, що це "жодним чином не стосується України", а пов’язано з небажанням наражати армію США на ризик.

За словами Радді, нинішній глава Білого дому розглядає "економічну битву": прагне знизити ціни на нафту, наполягає на санкціях і виступає за заборону купівлі російських енергоносіїв країнами НАТО.

Він також додав, що Трамп більше не вірить у можливість домовитися з Володимиром Путіним і нині вважає його "поганим хлопцем". Саме тому, на переконання Радді, президент США посилює риторику щодо мит і вторинних санкцій, зокрема проти Китаю та Індії.

Трамп, зі свого боку, заявив у Truth Social, що союзники по НАТО повинні встановити для Китаю мита у розмірі 50 – 100%, які можна буде скасувати після завершення війни в Україні. Трамп вважає, що високі мита зламають вплив Китаю на Росію.

"Якщо НАТО зробить так, як я кажу, війна закінчиться швидко, і всі ці життя буде врятовано! Якщо ні, ви просто витрачаєте мій час, а також час, енергію і гроші Сполучених Штатів", – підкреслив він.

США та Європа не можуть домовитися, як тиснути на Росію