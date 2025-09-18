Чому США та Європа сперечаються щодо санкцій?

Тепер ЄС намагається знайти відповідь, як діяти далі. Цього тижня європейські лідери навіть відклали оголошення 19-го пакету санкцій проти Росії, аби посилити його, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з Трампом, після чого заявила, що нові санкції проти Москви торкнуться банківського сектору, крипторинку та енергетичної сфери.

Окремо Трамп закликає ЄС використовувати зморожені російські активи, які знаходяться на рахунках в Бельгії, повідомляють джерела.

Європейські лідери вже давно дискутують щодо заблокованих грошей Москви, але остерігаються, що їх використання вдарить по репутації Європи як надійного місця для інвестицій.

Спроба Брюсселя знайти відповідь на виклик Трампа демонструє труднощі, з якими стикається 27-членний блок у координації санкцій проти Росії після того, як США зупинили пряму військову допомогу Україні. Це також виявляє обмеженість інструментів, які готові застосовувати європейські країни,

– пише видання.

Попередні 18 пакетів санкційних обмежень так і не зупинили воєнну машину Путіна. До того ж Європа не змогла повністю реалізувати свою обіцянку про закупівлю зброї США для України.

Деякі європейські дипломати вважають, що Трамп навмисно висуває ЄС надскладні вимоги, щоб самому не запроваджувати додаткові санкції проти Росії.

Однак Європі дуже складно повністю відмовитися від російської нафти та накласти санкції на Китай з Індією.

Брюссель пообіцяв пришвидшити план відмови від енергоносіїв Москви до 2027 року, але заперечення Угорщини й Словаччини можуть йому перешкодити.

До того ж провідні економіки ЄС – Франції, Німеччини, Італії – теж продовжують купувати енергоносії у Москви.

ЄС вже відкинув ідею Трампа про запровадження тарифів проти Китаю та Індії. Натомість він віддає перевагу обмеженням проти компаній та банків, які беруть участь у торгівлі з Росією.

Трамп теж не виконав своїх погроз щодо жорстких санкцій проти Росії. Часом після особливо кривавих російських атак на Україну він посилює риторику, але далі розмов справа не йде. Проте він запровадив 50% мита на імпорт з Індії, яка продовжує закупівлі російської нафти.

Важливо! Країни ЄС у 2024 році продовжили купувати російські енергоносії. Обсяг закупівель склав 27 мільярдів доларів. Особливо Європа збільшила закупівлі скрапленого газу у Росії. Також Європа зовсім не готова ризикувати своїми торгівельними відносинами з Китаєм, який залишається головним експортним ринком для неї.

Що відомо про 19-й пакет санкцій проти Росії?