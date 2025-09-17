Що відомо про 19-й пакет санкцій?

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, пише 24 Канал з посиланням на пост фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Вона повідомила, що мала гарну розмову з Трампом щодо посилення спільних зусиль для збільшення економічного тиску на Росію через додаткові заходи.

Комісія незабаром представить свій 19-й пакет санкцій, спрямований проти криптовалют, банків і енергетики,

– зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила: військова економіка Росії, що тримається на доходах від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні.

Зверніть увагу! Щоб покласти цьому край, Комісія запропонує прискорити поступову відмову від російського викопного імпорту.

Раніше ЗМІ повідомляли, що наступний 19-й пакет санкцій затримається. І Європа не представить його 17 вересня, як очікувалось.

Згідно з інформацією, столиці отримали це повідомлення у понеділок, 15 вересня. Однак про нову дату представлення пакета ще нічого не відомо.

Причиною, як зазначили засоби масової інформації, є тиск Дональда Трампа на країни ЄС через купівлю російської нафти та газу. Також американський лідер вимагає введення тарифів проти Китаю та Індії.

Медіа писали, пакет зняли з порядку денного Coreper II – Комітету постійних представників урядів держав-членів. Однак у Євросоюзі дані заяви спростували.

Важливо! Головний речник Єврокомісії запевнив, що жодної затримки або будь-яких проблем щодо санкцій немає. Зокрема він підкреслив, що обговорення обмежень тривають, аби пакет вийшов міцний.

Що Трамп прагне отримати від Європи?

Президент США Дональд Трамп розкритикував ЄС за купівлю російських енергоносіїв. Він також додав, що санкції, які вводить Євросоюз, є недостатньо жорсткими. Трамп пояснив, що дійсно готовий запроваджувати санкції, але Європейський Союз має посилити свої обмеження відповідно до дій Сполучених Штатів.

Також США хочуть, аби країни "Великої сімки" посилили тиск на Росію. Йдеться про обмежувальні заходи на імпорт та експорт, вторинні санкції, а також передачу 300 мільярдів доларів заморожених російських активів Україні.