Що відомо про 19-й пакет санкцій?

Про це повідомили одному з журналістів EUobserver дипломат Європейського Союзу та національний чиновник, пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Згідно з інформацією, пакет зняли з порядку денного Coreper II – Комітету постійних представників урядів держав-членів. Рішення узгодили на тлі тиску президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та самого Євросоюзу на Словаччину й Угорщину. Річ у тім, що від Братислави та Будапешту вимагають скоротити залежність від російської нафти.

Зверніть увагу! Інформацію передали столицям у понеділок, 15 вересня, після обіду, але деталей щодо нової дати оприлюднення санкцій немає.

Єврокомісія ще в липні представила амбітний законодавчий проєкт. Його метою є повністю припинити залежність ЄС від російських енергоносіїв до 2027 року.

А на вихідних Трамп втрутився, наказавши союзникам по НАТО припинити імпорт нафти з Росії, після того, як його енергетичний посланець Кріс Райт закликав ЄС прискорити дату відмови,

Видання пише, що вимоги Трампа дають додаткові важелі, щоб підштовхнути Угорщину та Словаччину до скорочення залежності від Москви. Але навіть якщо деякі країни вважають цей тиск корисним для концентрації зусиль, то сам Європейський Союз навряд чи зрушить дату відмови на більш ранній термін, ніж 2027 рік.

Зауважте! Це не додасть формальної нафтової заборони до пакету.

Bloomberg пише, що Трамп висунув вимогу про жорсткіші європейські заходи як умову для просування американських санкцій. І це стало причиною відкладання пакета санкцій.

Згідно з матеріалом, у п’ятницю США почали тиснути на своїх союзників у "Великій сімці", вимагаючи запровадити тарифи до 100% щодо Китаю та Індії за їхні закупівлі російської нафти, а також вжити інших заходів, аби змусити президента Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.

Представники G7 наразі працюють над новим пакетом санкцій і планують фіналізувати текст протягом наступних двох тижнів.

Трамп у вихідні заявив, що готовий запровадити "значні" санкції проти російської нафти, якщо європейські країни зроблять те саме. Закупівлі російських енергоносіїв Китаєм та Індією були критично важливими для фінансування війни Путіна проти України.

Дотепер Трамп утримувався від запровадження прямих санкцій проти Росії, попри пропущені кілька власних "дедлайнів" і небажання Путіна розпочати переговори про завершення війни. Хоча США вже подвоїли мита на Індію – до 50% – через її подальші закупівлі російської нафти, водночас Вашингтон веде торговельні переговори як з Індією, так і з Китаєм,

Важливо! Американська пропозиція тепер перекладає відповідальність на Європу. Для ЄС тарифи проти Індії та Китаю були б складними, адже багато країн, включно з Німеччиною, залежать від цих ринків збуту.

Які санкції проти Росії хочуть запровадити США?