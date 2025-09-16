Что известно о 19-м пакете санкций?

Об этом сообщили одному из журналистов EUobserver дипломат Европейского Союза и национальный чиновник, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Читайте также Несмотря на решение США: почему американские санкции не парализовали экономику России

Согласно информации, пакет сняли с повестки дня Coreper II – Комитета постоянных представителей правительств государств-членов. Решение согласовали на фоне давления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и самого Евросоюза на Словакию и Венгрию. Дело в том, что от Братиславы и Будапешта требуют сократить зависимость от российской нефти.

Обратите внимание! Информацию передали столицам в понедельник, 15 сентября, после обеда, но деталей относительно новой даты обнародования санкций нет.

Еврокомиссия еще в июле представила амбициозный законодательный проект. Его целью является полностью прекратить зависимость ЕС от российских энергоносителей к 2027 году.

А на выходных Трамп вмешался, приказав союзникам по НАТО прекратить импорт нефти из России, после того, как его энергетический посланник Крис Райт призвал ЕС ускорить дату отказа,

– говорится в материале.

Издание пишет, что требования Трампа дают дополнительные рычаги, чтобы подтолкнуть Венгрию и Словакию к сокращению зависимости от Москвы. Но даже если некоторые страны считают это давление полезным для концентрации усилий, то сам Европейский Союз вряд ли сдвинет дату отказа на более ранний срок, чем 2027 год.

Заметьтеэто не добавит формального нефтяного запрета к пакету.

Bloomberg пишет, что Трамп выдвинул требование о более жестких европейских мерах как условие для продвижения американских санкций. И это стало причиной откладывания пакета санкций.

Согласно материалу, в пятницу США начали давить на своих союзников в "Большой семерке", требуя ввести тарифы до 100% в отношении Китая и Индии за их закупки российской нефти, а также принять другие меры, чтобы заставить президента Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

Представители G7 сейчас работают над новым пакетом санкций и планируют финализировать текст в течение следующих двух недель.

Трамп в выходные заявил, что готов ввести "значительные" санкции против российской нефти, если европейские страны сделают то же самое. Закупки российских энергоносителей Китаем и Индией были критически важными для финансирования войны Путина против Украины.

До сих пор Трамп воздерживался от введения прямых санкций против России, несмотря на пропущенные несколько собственных "дедлайнов" и нежелание Путина начать переговоры о завершении войны. Хотя США уже удвоили пошлины на Индию – до 50% – из-за ее дальнейших закупок российской нефти, одновременно Вашингтон ведет торговые переговоры как с Индией, так и с Китаем,

– говорится в материале.

Важно! Американское предложение теперь перекладывает ответственность на Европу. Для ЕС тарифы против Индии и Китая были бы сложными, ведь многие страны, включая Германию, зависят от этих рынков сбыта.

Какие санкции против России хотят ввести США?