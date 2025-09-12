Когда ожидать 19 пакет санкций против России?

Об этом сообщил топ-дипломат Европейского союза, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Согласно словам источника издания, 12 сентября во время заседания Еврокомиссия кратко проинформировала послов стран-членов Евросоюза о работе по подготовке нового пакета санкций. В частности, во внимание приняли консультации, состоявшиеся в начале этой недели.

На основе видеоконференции министров финансов G7, которая состоится позже сегодня, ожидается финальная доработка предложения с целью представления его в начале следующей недели,

– рассказал дипломат.

Обратите внимание! В таком случае, вероятно, что послы Европейского Союза рассмотрят этот вопрос в среду, то есть 17 сентября.

Что известно о новом пакете санкций?

Сейчас Европейский Союз рассматривает возможность ввести новые ограничения против примерно полдесятка российских банков и энергетических компаний. Также санкции могут охватить российские платежные и кредитные карточные системы, криптобиржи, дальнейшие ограничения на торговлю нефтью.

Кроме того, Евросоюз надеется согласовать некоторые из новых мер с Соединенными Штатами. В частности министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что США и Европа обсуждают новые санкции и вторичные тарифы против России.

Более того, ЕС может усилить санкции против крупных российских нефтяных компаний, отменив некоторые нынешние исключения. К тому же между странами Европы обсуждаются запреты на экспорт дополнительных товаров и химикатов, которые использует российская военная промышленность, и торговые ограничения для иностранных компаний.

Важно! Предложенный пакет санкций может еще претерпеть изменения при обсуждении.

Что еще следует знать о санкциях?