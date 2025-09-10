Что известно об апелляции Януковича на санкции ЕС?

Бывший президент Украины в среду, 10 сентября, окончательно проиграл десятилетнюю судебную борьбу против ограничительных мер, введенных против него Евросоюзом, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Янукович настаивал на том, что санкции ЕС были наложены без наличия уголовного дела в Украине и "без каких-либо конкретных доказательств".

Однако Суд общей юрисдикции, входящий в состав Суда Европейского Союза, отклонил его иск.

Важно! Европейский союз дважды принимал санкционные меры против Виктора Януковича: впервые – в 2014 году, а второй раз – в 2022-м, после начала полномасштабной агрессии России.

В своем решении суд отметил, что действия Януковича на посту президента Украины "явно способствовали дестабилизации" страны, а потому включение его в санкционный список соответствовало правовым критериям ЕС.

В документе также подчеркивается, что бывший президент не сумел "эффективно дистанцироваться от российских властей" и, более того, фигурировал в плане свержения президента Украины Владимира Зеленского в марте 2022 года.

Примечательно! Аналогичная апелляция российского олигарха Романа Абрамовича также была отклонена.

Под санкциями ЕС находится и сын политика – Александр Янукович, чья активная коммерческая деятельность в оккупированном Россией Донбассе стала основанием для ограничительных мер. Его апелляция также была отклонена судом.

Что нужно знать о санкциях ЕС?