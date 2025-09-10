Що відомо про апеляцію Януковича на санкції ЄС?

Колишній президент України у середу, 10 вересня, остаточно програв десятирічну судову боротьбу проти обмежувальних заходів, введених проти нього Євросоюзом, пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Янукович наполягав на тому, що санкції ЄС були накладені без наявності кримінальної справи в Україні та "без будь-яких конкретних доказів".

Однак Суд загальної юрисдикції, що входить до складу Суду Європейського Союзу, відхилив його позов.

Важливо! Європейський союз двічі вживав санкційних заходів проти Віктора Януковича: вперше – у 2014 році, а вдруге – у 2022-му, після початку повномасштабної агресії Росії.

У своєму рішенні суд зазначив, що дії Януковича на посаді президента України "явно сприяли дестабілізації" країни, а тому включення його до санкційного списку відповідало правовим критеріям ЄС.

У документі також підкреслюється, що колишній президент не зумів "ефективно дистанціюватися від російської влади" і, щобільше, фігурував у плані повалення президента України Володимира Зеленського в березні 2022 року.

Примітно! Аналогічна апеляція російського олігарха Романа Абрамовича також була відхилена.

Під санкціями ЄС перебуває й син політика – Олександр Янукович, чия активна комерційна діяльність в окупованому Росією Донбасі стала підставою для обмежувальних заходів. Його апеляція також була відхилена судом.

Що потрібно знати про санкції ЄС?

  • ЄС вивчає можливість запровадження нових санкцій проти близько п'яти російських банків та енергетичних компаній. Цей пакет, який буде вже 19-м з початку повномасштабного вторгнення Москви у 2022 році, також може стосуватися російських платіжних систем та операторів з кредитних карток, а також криптобірж.

  • Одночасно з цим Дональд Трамп запропонував ЄС запровадити 100% мита на імпортну продукцію з Китаю та Індії, аби посилити тиск на Росію за її агресію в Україні. Пропозиція Трампа пролунала на тлі розчарування у Білому домі через ускладнення процесу досягнення мирної угоди та через посилення інтенсивності російських авіаударів по Україні.