Цей пакет, який стане вже 19-м із моменту повномасштабного вторгнення Москви у 2022 році, може також охопити російські платіжні та кредитні карткові системи, криптобіржі, а також подальші обмеження на торгівлю нафтою, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

