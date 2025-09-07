7 вересня у Нью-Йорку проходить фінал Відкритого чемпіонату США з тенісу. Дональд Трамп прямував на стадіон, коли його перестріли журналісти, передає 24 Канал із посиланням на Гаррі Коула, редактора видання The Sun.

Дивіться також Якщо Трамп не зробить рішучих кроків: військовий спрогнозував подальші дії Росії

Як Трамп відреагував на обстріл України 7 вересня?

Журналісти спитали у Дональда Трампа, чи готовий він перейти до другого етапу санкцій проти Росії та покарання Путіна. Президент США відповів: "Так".

Зауважимо, що американський лідер неодноразово погрожував Росії запровадження вторинних санкцій, однак до реальних дій ніколи не переходив.

Майже кожна його телефонна розмова із Володимиром Путіним завершувалася масованими ударами по Україні. Дональд Трамп висловлював обурення, але більше нічого не робив.

Так, у липні президент США заявив, що запровадить жорсткі санкції проти Кремля, якщо той не зробить кроки назустріч миру. Спершу політик встановив дедлайн для Путіна у 50 днів, а потім скоротив його до 10.

8 серпня був днем, коли погрози Трампа мали б перетворитися зі слів у дії. Але цього не сталося. Очільник Кремля прийняв у себе спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та переконав його, що готовий до певних територіальних поступок. Також диктатор погодився на зустріч із американським лідером на Алясці 15 серпня. Та зустріч теж не принесла жодних результатів у врегулюванні війни в Україні. Втім, Дональд Трамп і тоді вкотре відклав запровадження санкцій на умовні два – три тижні. Саме стільки часу політик дав Путіну, аби той зустрівся із Зеленським. Зустрічі президентів України та Росії так і не відбулося, але й санкцій у відповідь – теж.