Що сказав Трамп про війну в Україні 21 серпня?

Президента США запитали, чи вдасться досягти миру для України.

Я сказав би, що протягом двох тижнів ми дізнаємося про це так чи інакше. Після цього, можливо, нам доведеться обрати інший шлях, але побачимо. Але ми дізнаємося про це дуже скоро,

– висловився Трамп.

Таким чином, американський лідер не додав нічого нового. Трамп досить часто ставить дедлайни чи то в 10 днів, чи то в два-три тижні. Іноді він обмежується туманним "скоро" і "побачимо", як-от у свіжій заяві. Але в результаті ці терміни б'ють по самому Трампу, бо Путін не поспішає дослухатися ні до президента США, ні до європейських політиків. Уже минуло багато термінів, війна досі триває, а злочинця Путіна за океаном зустріли червоною доріжкою.