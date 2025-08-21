Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Чому Трамп зайняв вичікувальну позицію щодо мирних переговорів?

Він поки не організовує зустріч між Зеленським і Путіним, про яку йшлося раніше.

Трамп на цей момент відступає від мирних переговорів між Росією та Україною, повідомляють джерела. Президент США повідомив своїм головним радникам, що тристороння зустріч відбудеться після того, як лідери двох країн зустрінуться між собою,

– мовиться у статті.

Таким чином, Трамп значно зменшив свою активність. Він вважає, що Україна та Росія мають самі організувати таку зустріч. Водночас не відкинув тристороннього саміту між Зеленським, Путіним і собою.

"Я просто хочу подивитися, що буде на зустрічі. Вони зараз її організовують, і ми подивимося, що буде", – цитують медіа його слова під час інтерв'ю 20 серпня на радіостанції WABC.

Після зустрічі Трампа із Зеленським і європейськими лідерами "було мало відчутних ознак прогресу".

Небажання Трампа підштовхувати Путіна і Зеленського до зустрічі з'явилося після того, як в останні дні він визнав, що припинення війни в Україні виявилося складнішим, ніж він очікував,

– робить висновок The Guardian.

І додає: тепер Трамп "шукає швидкої мирної угоди".