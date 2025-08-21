Зокрема, йшлося про те, що у 2014 році міжнародна спільнота мала діяти рішучіше – передусім запроваджувати реальні санкції проти Росії. Про це розповів Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

Як лідери обговорювали окупацію Криму у Вашингтоні?

Ми багато говорили про Крим, зокрема по карті. Я зазначив, що це найбільша проблема. Він (Трамп – 24 Канал), до речі, сказав, те, що Україна вийшла – це була велика помилка, на його думку. Він зазначив, що Крим – це ключ для повномасштабної війни. І він сказав, що якби Обама не надав цю можливість, якщо Путін не зміг би окупувати Крим та частково Донбас, то він би не починав повномасштабну війну,

– сказав Зеленський.

За його словами, захоплення Криму дало Росії можливість мілітаризувати територію та використати її як стратегічний плацдарм для наступу з півдня.

"Я сказав, що Путін мілітаризував Крим, підготував його для південної операції як плацдарм. Я сказав, що проблема полягала в тому, що коли Крим був окупований росіянами, ніхто – ані в Сполучених Штатах, ані у світі – не ввів сильних санкцій проти Росії, які б реально впливали. Саме тому справжній тиск та справжні безпекові гарантії дуже важливі", – додав президент України.

Що Трамп казав про Крим?

Нагадаємо, днями Дональд Трамп у ефірі Fox News заявив, що війна фактично почалася у 2014 році через Крим і прагнення Росії завадити вступу України до НАТО. Він поклав відповідальність за втрату півострова на тодішнього президента США Барака Обаму, звинувативши його у слабкій реакції на дії Кремля.

"Війна насправді почалася через НАТО і Крим – вони (росіяни – 24 Канал) хотіли повернути Крим. Це було зроблено без єдиного пострілу з боку Обами, в рамках, мабуть, найгіршої угоди з нерухомістю, яку я коли-небудь бачив. Тож вони (українці – 24 Канал) віддали велику частину своєї приморської власності, щоб мати мир. Як це спрацювало? Не дуже добре. А Крим – це перлина України, і Обама його віддав. Він вимагав, щоб вони його віддали. Росія прийшла і забрала його, як цукерку у дитини. І це була справді провина Обами", – сказав Трамп.

Він заявив, що якби Крим був окупований під час його президентської каденції, це було б на перших шпальтах газет.

Президент США вважає, що закінчення війни в України безпосередньо залежить від Володимира Зеленського. На його думку, Україні слід відмовитися від Криму та НАТО.