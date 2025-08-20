Ба більше, президент США порівняв тимчасово окупований український півострів зі штатом Техас. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що заявив Трамп про Крим?

Дональд Трамп вдався до звинувачень одного зі своїх попередників, заявивши, що ніхто не говорить, що українську землю віддав колишній американський президент Барак Обама, і що якби лідером тоді був він, то все було б інакше.

Якби я віддав ту землю, я б потрапив на першу шпальту кожної газети на найближчі останні наступні 20 років. Коли Обама віддав їх, про це навіть не говорять,

– заявив президент США.

Також він вирішив порівняти Крим та Техас, зазначивши, що вони близькі за розміром. Утім, це не так, площа півострова складає близько 27 тисяч квадратних кілометрів, тоді як штат охоплює понад 695 тисяч квадратних кілометрів.

"Він (Крим – 24 Канал) чудовий. Ця величезна ділянка суші, що витягнулася прямо в океан, прямо в Чорне море, така красива. Я маю на увазі, він такий гарний", – додав Трамп.

Трамп сумнівається у поверненні Криму Україні