Более того, президент США сравнил временно оккупированный украинский полуостров со штатом Техас. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что заявил Трамп о Крыме?

Дональд Трамп прибегнул к обвинениям одного из своих предшественников, заявив, что никто не говорит, что украинскую землю отдал бывший американский президент Барак Обама, и что если бы лидером тогда был он, то все было бы иначе.

Если бы я отдал ту землю, я бы попал на первую полосу каждой газеты на ближайшие последние следующие 20 лет. Когда Обама отдал их, об этом даже не говорят,

– заявил президент США.

Также он решил сравнить Крым и Техас, отметив, что они близки по размеру. Впрочем, это не так, площадь полуострова составляет около 27 тысяч квадратных километров, тогда как штат охватывает более 695 тысяч квадратных километров.

"Он (Крым – 24 Канал) замечательный. Этот огромный участок суши, вытянувшийся прямо в океан, прямо в Черное море, такой красивый. Я имею в виду, он такой красивый", – добавил Трамп.

Трамп сомневается в возвращении Крыма Украине