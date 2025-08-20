Более того, президент США сравнил временно оккупированный украинский полуостров со штатом Техас. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что заявил Трамп о Крыме?
Дональд Трамп прибегнул к обвинениям одного из своих предшественников, заявив, что никто не говорит, что украинскую землю отдал бывший американский президент Барак Обама, и что если бы лидером тогда был он, то все было бы иначе.
Если бы я отдал ту землю, я бы попал на первую полосу каждой газеты на ближайшие последние следующие 20 лет. Когда Обама отдал их, об этом даже не говорят,
– заявил президент США.
Также он решил сравнить Крым и Техас, отметив, что они близки по размеру. Впрочем, это не так, площадь полуострова составляет около 27 тысяч квадратных километров, тогда как штат охватывает более 695 тысяч квадратных километров.
"Он (Крым – 24 Канал) замечательный. Этот огромный участок суши, вытянувшийся прямо в океан, прямо в Черное море, такой красивый. Я имею в виду, он такой красивый", – добавил Трамп.
Трамп сомневается в возвращении Крыма Украине
Недавно он заявил, что Россия "не очень хорошо" воспринимает намерения Украины вернуть себе временно оккупированный Крым. Он уже обвинял в российском вторжении на полуостров своего предшественника Барака Обаму.
Также в апреле Дональд Трамп указал, что "Крым останется с Россией" и "Зеленский это понимает". Американский президент еще тогда также заявил, мол, именно Барак Обама передал россиянам полуостров, а не он.
Ранее в Вашингтоне высказали мнение о возможности признания Крыма частью России в рамках мирного соглашения. От Украины этого не требовалось, но и возвращение полуострова Украине Трамп не считает реалистичным.