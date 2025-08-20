Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что давление американского лидера на европейцев вызвало неожиданный для него результат. В ответ на это в Европе, вероятно, поняли, что у них есть право голоса, ведь теперь они непосредственно финансируют украинское войско для сопротивления России.
Смотрите также Трамп будет снова ломать и давить: к чему готовится Зеленский и повторится ли скандал в США
Чего боятся европейские лидеры?
Тарас Загородний отметил, что европейские лидеры чувствуют уязвимость позиции Трампа. Он пытается быть инициатором диалога с Россией, чтобы способствовать завершению войны, однако неизвестно, удастся ли ему применить необходимые рычаги давления на Путина.
Европа же, по мнению политолога, боится двух вещей, которые сложно сопоставить:
- Россия готова напасть на одну из европейских стран.
- Россия может распасться.
Европейцы никак не могут решить, чего они боятся больше, однако все зависит от них. Украине же от Европы нужны не гарантии безопасности, а деньги. Говорится о поддержке украинской армии, инвестиции в украинское ВПК и многое другое,
– сказал Загородний.
Все потому, что чем больше Украина будет иметь оружия, тем мощнее станет оборона, которую россиянам будет трудно прорвать.
Почему Трамп оказался в сложной ситуации?
Политолог считает, что европейцы имеют рычаги влияния на американского лидера, ведь тот пообещал, что бюджет США будут заполнять за счет Европы. Говорится о закупке оружия для Украины.
США теперь наоборот все меньше могут давить на европейских лидеров, ведь они начали активнее приобщаться к украинской обороне и способствовать мощному давлению на экономику России.
Европейцы знают, что Трампа критикуют в Соединенных Штатах Америки. А после встречи с Путиным, очевидно, что Трамп сейчас в более уязвимой позиции. Его все обвиняют, что он "прогнулся" перед Путиным, а не наоборот,
– отметил Тарас Загородний.
Он подчеркнул, что в ответ на это американскому лидеру придется делать жесткие шаги против России, в частности экономические санкции и вторичные ограничения, о которых Трамп неоднократно говорил ранее.
Загородний подытожил, что у Трампа уже нет рычагов влияния на Европу – есть только взаимовыгода и взаимозависимость.
Как Европа помогает Украине?
Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас для Украины настал момент определять собственную судьбу, и Европа поддерживает ее в этом. Президент Еврокомиссии отметила, что Киеву нужны надежные гарантии безопасности без ограничений на армию или международную помощь.
Трамп после встречи с Путиным заявил, что Украина должна пойти на соглашение, потому что Россия – "великая держава". СМИ предполагают, что он готов поддержать план с уступкой Донбассом. В Европе же предостерегают, что изменение границ силой подрывает основы послевоенного порядка и может открыть путь к повторению кровавых конфликтов прошлого.
США и европейские союзники готовят для Украины гарантии безопасности, которые усилят ее обороноспособность без каких-либо ограничений для армии. Ожидается, что эти договоренности могут открыть путь к возможной встрече Зеленского и Путина. Партнеры рассматривают формат гарантий, подобный статье 5 НАТО.