Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что давление американского лидера на европейцев вызвало неожиданный для него результат. В ответ на это в Европе, вероятно, поняли, что у них есть право голоса, ведь теперь они непосредственно финансируют украинское войско для сопротивления России.

Чего боятся европейские лидеры?

Тарас Загородний отметил, что европейские лидеры чувствуют уязвимость позиции Трампа. Он пытается быть инициатором диалога с Россией, чтобы способствовать завершению войны, однако неизвестно, удастся ли ему применить необходимые рычаги давления на Путина.

Европа же, по мнению политолога, боится двух вещей, которые сложно сопоставить:

Россия готова напасть на одну из европейских стран. Россия может распасться.

Европейцы никак не могут решить, чего они боятся больше, однако все зависит от них. Украине же от Европы нужны не гарантии безопасности, а деньги. Говорится о поддержке украинской армии, инвестиции в украинское ВПК и многое другое,

– сказал Загородний.

Все потому, что чем больше Украина будет иметь оружия, тем мощнее станет оборона, которую россиянам будет трудно прорвать.

Почему Трамп оказался в сложной ситуации?

Политолог считает, что европейцы имеют рычаги влияния на американского лидера, ведь тот пообещал, что бюджет США будут заполнять за счет Европы. Говорится о закупке оружия для Украины.

США теперь наоборот все меньше могут давить на европейских лидеров, ведь они начали активнее приобщаться к украинской обороне и способствовать мощному давлению на экономику России.

Европейцы знают, что Трампа критикуют в Соединенных Штатах Америки. А после встречи с Путиным, очевидно, что Трамп сейчас в более уязвимой позиции. Его все обвиняют, что он "прогнулся" перед Путиным, а не наоборот,

– отметил Тарас Загородний.

Он подчеркнул, что в ответ на это американскому лидеру придется делать жесткие шаги против России, в частности экономические санкции и вторичные ограничения, о которых Трамп неоднократно говорил ранее.

Загородний подытожил, что у Трампа уже нет рычагов влияния на Европу – есть только взаимовыгода и взаимозависимость.

Как Европа помогает Украине?