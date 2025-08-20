Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що тиск американського лідера на європейців спричинив неочікуваний для нього результат. У відповідь на це у Європі, ймовірно, зрозуміли, що у них є право голосу, адже тепер вони безпосередньо фінансують українське військо для спротиву Росії.

Чого бояться європейські лідери?

Тарас Загородній зауважив, що європейські лідери відчувають вразливість позиції Трампа. Він намагається бути ініціатором діалогу із Росією, аби сприяти завершенню війни, проте невідомо, чи йому вдасться застосувати необхідні важелі тиску на Путіна.

Європа ж, на думку політолога, боїться двох речей, які складно зіставити:

Росія готова напасти на одну з європейських країн. Росія може розпастися.

Європейці ніяк не можуть вирішити, чого вони бояться більше, проте все залежить від них. Україні ж від Європи потрібні не гарантії безпеки, а гроші. Мовиться про підтримку української армії, інвестиції в українське ВПК та багато іншого,

– сказав Загородній.

Все тому, що чим більше Україна матиме зброї, тим потужнішою стане оборона, яку росіянам буде важко прорвати.

Чому Трамп опинився у складній ситуації?

Політолог вважає, що європейці мають важелі впливу на американського лідера, адже той пообіцяв, що бюджет США поповнюватимуть коштом Європи. Мовиться про закупівлю зброї для України.

США тепер навпаки все менше можуть тиснути на європейських лідерів, адже вони почали активніше долучатись до української оборони та сприяти потужнішому тиску на економіку Росії.

Європейці знають, що Трампа критикують у Сполучених Штатах Америки. А після зустрічі із Путіним, очевидно, що Трамп зараз у більш вразливі позиції. Його всі звинувачують, що він "прогнувся" перед Путіним, а не навпаки,

– зауважив Тарас Загородній.

Він підкреслив, що у відповідь на це американському лідеру доведеться робити жорсткі кроки проти Росії, зокрема економічні санкції та вторинні обмеження, про які Трамп неодноразово говорив раніше.

Загородній підсумував, що у Трампа вже немає важелів впливу на Європу – є лише взаємовигода та взаємозалежність.

