Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що тиск американського лідера на європейців спричинив неочікуваний для нього результат. У відповідь на це у Європі, ймовірно, зрозуміли, що у них є право голосу, адже тепер вони безпосередньо фінансують українське військо для спротиву Росії.
Дивіться також Трамп буде знову ламати й тиснути: до чого готується Зеленський та чи повториться скандал у США
Чого бояться європейські лідери?
Тарас Загородній зауважив, що європейські лідери відчувають вразливість позиції Трампа. Він намагається бути ініціатором діалогу із Росією, аби сприяти завершенню війни, проте невідомо, чи йому вдасться застосувати необхідні важелі тиску на Путіна.
Європа ж, на думку політолога, боїться двох речей, які складно зіставити:
- Росія готова напасти на одну з європейських країн.
- Росія може розпастися.
Європейці ніяк не можуть вирішити, чого вони бояться більше, проте все залежить від них. Україні ж від Європи потрібні не гарантії безпеки, а гроші. Мовиться про підтримку української армії, інвестиції в українське ВПК та багато іншого,
– сказав Загородній.
Все тому, що чим більше Україна матиме зброї, тим потужнішою стане оборона, яку росіянам буде важко прорвати.
Чому Трамп опинився у складній ситуації?
Політолог вважає, що європейці мають важелі впливу на американського лідера, адже той пообіцяв, що бюджет США поповнюватимуть коштом Європи. Мовиться про закупівлю зброї для України.
США тепер навпаки все менше можуть тиснути на європейських лідерів, адже вони почали активніше долучатись до української оборони та сприяти потужнішому тиску на економіку Росії.
Європейці знають, що Трампа критикують у Сполучених Штатах Америки. А після зустрічі із Путіним, очевидно, що Трамп зараз у більш вразливі позиції. Його всі звинувачують, що він "прогнувся" перед Путіним, а не навпаки,
– зауважив Тарас Загородній.
Він підкреслив, що у відповідь на це американському лідеру доведеться робити жорсткі кроки проти Росії, зокрема економічні санкції та вторинні обмеження, про які Трамп неодноразово говорив раніше.
Загородній підсумував, що у Трампа вже немає важелів впливу на Європу – є лише взаємовигода та взаємозалежність.
Як Європа допомагає Україні?
Урсула фон дер Ляєн заявила, що зараз для України настав момент визначати власну долю, і Європа підтримує її у цьому. Президентка Єврокомісії наголосила, що Києву потрібні надійні безпекові гарантії без жодних обмежень на армію чи міжнародну допомогу.
Трамп після зустрічі з Путіним заявив, що Україна має піти на угоду, бо Росія – "велика держава". ЗМІ припускають, що він готовий підтримати план із поступкою Донбасом. У Європі ж застерігають, що зміна кордонів силою підриває засади повоєнного порядку та може відкрити шлях до повторення кривавих конфліктів минулого.
США та європейські союзники готують для України гарантії безпеки, які посилять її обороноздатність без будь-яких обмежень для армії. Очікується, що ці домовленості можуть відкрити шлях до можливої зустрічі Зеленського й Путіна. Партнери розглядають формат гарантій, подібний до статті 5 НАТО.