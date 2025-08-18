Для Трампа перекраивание линий на карте может выглядеть как обычная сделка. Но для многих европейцев это означает разбережение старых ран кровавых конфликтов на континенте, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Почему для Европы опасно "перекраивание" границ Украины?

Изменение границ, особенно силой, бросает вызов самой основе послевоенного миропорядка – порядка, базирующегося на территориальной целостности, мирном сосуществовании и отказе от войны как инструмента политики.

История Германии – это наглядный пример того, к чему может привести изменение границ. В XX веке границы страны неоднократно менялись, что каждый раз вызывало большие человеческие жертвы и политические потрясения. После Первой мировой войны Германия понесла значительные территориальные потери из-за Версальского договора. Особенно болезненными были потери на востоке: так называемый Польский коридор отрезал Восточную Пруссию от остальной Германии, а части Силезии и Познани перешли к новообразованной Польше. Это вызвало глубокое недовольство в немецком обществе, что способствовало распространению радикальных идей и в конце концов – приходу к власти Гитлера.

В 1930-х Германия снова начала менять границы силой. Все началось с аннексии Австрии и раздела Чехословакии после Мюнхенского соглашения 1938 года, когда меньшую страну заставили отдать часть своей территории, чтобы "успокоить" более сильного агрессора. Такая политика лишь вдохновила нацистов на дальнейшую экспансию, которая завершилась Второй мировой войной.

После войны границы снова изменились. Германия потеряла часть территорий, а Польша переместилась на запад. Миллионы немцев были принудительно выселены из тех земель, которые отошли к Польше и СССР. Новые границы стали предметом споров как в Восточной, так и в Западной Германии.

Это никогда не приводило к новым вооруженным конфликтам, поскольку, в отличие от Украины, Германия была агрессором в войне, которая стоила ей этих территорий. Однако в Западной Германии мощные группы изгнанников (Vertriebene) имели определенное политическое влияние. Только с приходом к власти канцлера Вилли Брандта и его политикой Ostpolitik в 1970-х, а затем – после объединения Германии в 1990 году, страна окончательно признала необратимость послевоенных границ.

Модель Германии – это не то, чему должна подчиниться Украина. Ведь она является не агрессором, а его жертвой.

Предложение Трампа, чтобы Украина отдала часть территории России ради мира, – это фактическое отрицание фундаментального принципа европейского порядка: границы не могут меняться силой,

– говорится в материале издания.

Малые страны, например Балтийские государства, полагаются на гарантии безопасности от НАТО, в отличие от Украины. Однако, из-за ослабления поддержки со стороны США, Россия чувствует себя все увереннее. Показательным жестом стало появление министра иностранных дел Сергея Лаврова на саммите в футболке с надписью "СССР" – недвусмысленный символ имперских амбиций Москвы.

Границы имеют значение как символы суверенитета, идентичности и мира. Изменение их силой – это повторение того страшного пути, которым Европа уже проходила.