Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Time.

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Що Трамп говорив про Крим й НАТО

Так, говорячи про мир, досягнутий шляхом переговорів, Дональд Трамп вказав, що "Крим залишиться з Росією" і "Зеленський це розуміє". Американський президент заявив, мовляв, саме Барак Обама передав росіянам півострів, а не він.

Люди в Криму розмовляють переважно російською мовою. Але це (анексія росіянами Криму – 24 Канал) було зроблено Обамою. Це не було зроблено Трампом. Чи забрали б його у мене, як це сталося з Обамою? Ні, цього б не сталося. Крим, якби я був президентом, не забрали,

– сказав Трамп.

Водночас президент США висловив впевненість, що війна почалася, коли Україна почала говорити про вступ до НАТО.