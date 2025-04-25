Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа в інтерв'ю Time.

До теми Я сказав це образно, – Трамп про обіцянки закінчите війну в Україні в перший день на посаді

Що сказав Трамп про вступ України в НАТО

В інтерв'ю виданню президент США висловив думку, що, мовляв, саме бажання вступу України в НАТО нібито спровокувало війну, яку розпочала Росія проти України.

Я думаю, причиною початку війни стало те, що вони почали говорити про вступ до НАТО. Якби про це не говорили, було б набагато більше шансів, що вона б не почалася,

– сказав Дональд Трамп.