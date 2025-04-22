Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час брифінгу.

До теми Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій, – Зеленський

Що сказав Зеленський про бажання Росії щодо України та НАТО

Володимир Зеленський наголосив, що ніхто з країн, які перебувають поза НАТО, не можуть накладати вето на майбутнє членство України в Альянсі.

"Росія – поза НАТО. Росія, окрім того, що злочинець, агресор, – учасник цієї війни, вона не може говорити про гарантії безпеки для України, вона їх порушує", – пояснив глава держави.

Президент також упевнений, що діалог Росії та США щодо членства України в НАТО є.

І якщо хочуть (Росія – 24 Канал) зафіксувати (у мирній угоді – 24 Канал), що Україна відмовляється від НАТО, ... у мене питання дуже пряме: відмовитися від НАТО – це гарантії безпеки?

– спитав Зеленський.

Він наголосив, що у разі, якби Сполучені Штати попросили б відмовитися Україну від вступу в НАТО, то тоді б він поставив запитання: а що на заміну членству України в Альянсі. Тобто, які будуть гарантії безпеки, і далі відбувається діалог. З Росією такого ж поки немає.

"Якщо ми відмовляємось від НАТО, від чого відмовляється Росія? Раніше вони казали, що вони пішли в Україну захищати безпеку своєї держави, тому що НАТО наближається. Якщо НАТО не наближається, що буде пропонувати Росія? Що вони пропонують? Ви відмовтесь (від вступу в НАТО – 24 Канал) – це погроза. Погроз росіян не боїмося", – сказав Зеленський.

До слова, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що шлях України до Альянсу є незворотним. Зокрема, посадовець нагадав, що на саміті НАТО у Вашингтоні у 2024 році Київ запевнили стосовно майбутнього вступу, хоч запрошення і не надали.