Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа в интервью Time.

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Что сказал Трамп о вступлении Украины в НАТО

В интервью изданию президент США высказал мнение, что, мол, именно желание вступления Украины в НАТО якобы спровоцировало войну, которую начала Россия против Украины.

Я думаю, причиной начала войны стало то, что они начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы об этом не говорили, было бы гораздо больше шансов, что она бы не началась,

– сказал Дональд Трамп.