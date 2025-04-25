Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Дональда Трампа журналу TIME.

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Трамп прокомментировал свои слова об окончании войны

Во время интервью журналист напомнил Трампу его заявления об окончании войны в Украине. Так, во время президентской гонки республиканец утверждал, мол, сможет закончить войну в Украине в первый же день.

Впрочем, Трамп находится на посту почти 100 дней, однако война в Украине продолжается и дальше. Более того, Россия продолжает проводить наступательные операции. В ответ на это Трамп лишь ответил, что "сказал образно" об окончании войны в Украине.

Ну, я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение, чтобы подчеркнуть, и вы знаете, что это, конечно, подхватывается фейковыми новостями. Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец,

– сказал Трамп.