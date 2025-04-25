Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Какие войны сейчас идут в мире

Первая война – это та, в завершении которой Дональд Трамп всегда был наиболее уверен: война в Украине. Президент США сделал ставку на то, что достичь мира будет легко – достаточно пригрозить России санкциями и заставить Украину отказаться от возвращения утраченных территорий. Однако максималистские цели Владимира Путина и его вера в победу сделали мирное урегулирование слишком сложным.

В ближайшие недели Трамп должен сделать выбор: либо действительно усилить давление на Россию через более жесткие нефтяные санкции и другие экономические меры, а также сохранение военной и разведывательной поддержки Украины, или же отойти в сторону и позволить войне развиваться самостоятельно.

Первый вариант был бы неприятным для президента, который часто проявляет симпатию к Москве и пренебрежение к Киеву. Второй, повышающий риск поражения Украины, может иметь катастрофические последствия для безопасности Европы и будущего НАТО,

– отметил колумнист Bloomberg Хэл Брэндс.

Вторая война – на Ближнем Востоке, где США наносят удары по хуситам в Йемене, но пока не смогли их сдержать. Это происходит параллельно с третьей войной – Израиль переходит в наступление и пытается окончательно уничтожить ХАМАС.

Однако эти кампании могут стать лишь прелюдией к более масштабной потенциальной войны с Ираном из-за его ядерной программы. Трамп колеблется между минималистским подходом – просто не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие, и более амбициозным требованием – полным сворачиванием ядерной программы, на что Иран вряд ли согласится, даже под угрозой конфликта.

Еще один фронт – новая холодная война с Китаем. Когда начался второй срок Трампа, в Пекине еще сохранялась надежда на обещанный президентом США "большой договор". Однако теперь ситуация осложнилась: на фоне обострения торгового напряжения Китай заявляет, что будет бороться до конца.

Шестая война – глобальная торговая. Сейчас Трамп отложил введение самых высоких и болезненных тарифов для большинства стран, кроме Китая. Но это может быть лишь 90-дневная отсрочка перед "казнью" мировой экономики. Следующие недели покажут, сможет ли Дональд Трамп заключить соглашения, способствующие деэскалации, или же, как предполагает министр финансов Скотт Бессент, привлечь дружественные страны к экономическому соревнованию с Пекином.