Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США в интервью Шарил Аткиссон.

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Что сказал Трамп о словах закончить войну за 24 часа

Президент США объяснил свое заявление о возможности достижения мира в Украине за 24 часа, отметив, что это был "сарказм":

Я высказался несколько саркастически. На самом деле я имел в виду, что стремлюсь решить этот вопрос, и верю, что мне это удастся,

– сказал Трамп.

В то же время американский лидер, комментируя ситуацию с соглашением о временном прекращении огня, заявил, что "все идет хорошо". В то же время он отметил, что российско-украинская война – это "сложная ситуация, в которой мы оказались".

"Я думаю, что это (соглашение о прекращении огня – 24 Канал) – еще не конец. В понедельник мы узнаем немного больше, и, надеюсь, это будет хорошая новость", – подчеркнул американский лидер.

К слову, Дональд Трамп также заявил, что если Владимир Путин не согласится на перемирие с Украиной, то это будет "очень плохая новость" для всего мира. Однако президент США выразил надежду, что российский лидер все же пойдет на мирную инициативу.