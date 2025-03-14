Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США в интервью Шарил Аткиссон.

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Что сказал Трамп о коммуникации с Путиным

На вопрос журналистки о том, имел ли Дональд Трамп контакты с Владимиром Путиным в последние дни или недели, президент США решил воздержаться от деталей, сказав, что американская сторона имеет дело с ним.

Я думаю, что все идет достаточно хорошо. Это очень сложная ситуация, вы знаете, это кровавая ужасная война, и я думаю, что все идет хорошо, как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся заключить такое же соглашение с Россией,

– сказал Трамп.

По словам американского лидера, уже в понедельник, 17 марта, станет известно немного больше, и он выразил надежду, что "все будет хорошо".

Дональд Трамп также заявил, что хотел бы, чтобы эта война была закончена, и он думает, что ему удастся это сделать.

"Если Путин не согласится на прекращение огня, то – это плохая новость для мира, потому что так много людей погибает. Но я думаю, что он согласится, действительно, я знаю его достаточно хорошо и думаю, что он согласится", – резюмировал президент США.

К слову, Дональд Трамп заявил, что имел разговор с Владимиром Путиным 13 марта. По его словам, есть очень хорошие шансы, что "эта ужасная, кровавая война может наконец завершится".