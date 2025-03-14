Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США в інтерв'ю Шарил Атткіссон.

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Що сказав Трамп про комунікацію із Путіним

На питання журналістки про те, чи мав Дональд Трамп контакти з Владіміром Путіним в останні дні чи тижні, президент США вирішив утриматися від деталей, сказавши, що американська сторона має справу з ним.

Я думаю, що все йде досить добре. Це дуже складна ситуація, ви знаєте, це кривава жахлива війна, і я думаю, що все йде добре, як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося укласти таку ж угоду з Росією,

– сказав Трамп.

За словами американського лідера, вже в понеділок, 17 березня, стане відомо трохи більше, і він висловив сподівання, що "все буде добре".

Дональд Трамп також заявив, що хотів би, щоб ця війна була закінчена, і він думає, що йому вдасться це зробити.

"Якщо Путін не погодиться на припинення вогню, то – це погана новина для світу, тому що так багато людей гине. Але я думаю, що він погодиться, справді, я знаю його досить добре і думаю, що він погодиться", – резюмував президент США.

До слова, Дональд Трамп заявив, що мав розмову з Владіміром Путіним 13 березня. За його словами, є дуже хороші шанси, що "ця жахлива, кривава війна може нарешті завершиться".