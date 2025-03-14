Трамп добавил, что верит в согласие Владимира Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фрагмент интервью Трампа журналистке Шерил Эткиссон.

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Трамп анонсировал новые детали по перемирию

Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующий понедельник, 17 марта, могут появиться важные новости о прекращении огня в Украине.

Он отметил, что с Россией, по его мнению, "все идет хорошо".

Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока что все шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошо,

– заявил Трамп.

Он избежал прямого ответа на вопрос о возможной реакции США в случае нарушения перемирия со стороны России, однако в очередной раз заявил, что верит в согласие Владимира Путина.