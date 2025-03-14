Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова госсекретаря США Марка Рубио во время брифинга после завершения саммита G7 в Канаде.

Интересно 30-дневное перемирие в войне: какова позиция Украины, США и России, и что хочет каждая из сторон

Что сказал Рубио о позиции Трампа по территориям Украины

Марко Рубио сказал, что он никогда этого не слышал от Дональда Трампа, что Россия имеет право забрать всю Украину и делать там все, что захочет.

Проблема, с которой мы столкнулись, заключается в том, что сейчас идет война, которую не решить военным путем. Ни Россия, ни Украина не могут достичь своих максималистских целей. Единственный способ завершить войну – через процесс переговоров,

– отметил глава Госдепа США.

Он также отметил, что переговоры, хоть в бизнесе, хоть в геополитике, предусматривают уступки с обеих сторон. В то же время какими именно будут эти уступки, предстоит выяснить во время переговоров.

Марко Рубио также заявил об "осторожном оптимизме" относительно мирных переговоров и возможного перемирия на 30 дней. Сейчас в Вашингтоне ждут возвращения спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа из Москвы.

"Мы соберемся, и президент будет иметь доступные варианты, и после этого будут приняты решения. Но я не хочу спекулировать или характеризовать что-то", – сказал американский дипломат.

Стоит отметить, что на саммите "Большой семерки" министры иностранных дел согласовали совместное заявление, где подтвердили "непоколебимую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, ее свободы, суверенитета и независимости".

Кроме того, страны G7 приветствовали переговоры между американцами и украинцами в Джидде 11 марта и "приверженность Украины к немедленному прекращению огня". Теперь министры "Группы семи" призвали Россию "ответить взаимностью" на мирные инициативы.

К слову, в коммюнике, которое приняли страны G7 отсутствует информация о новых санкциях против России. В то же время там утвердили, что Украина получит гарантии безопасности и помощь.