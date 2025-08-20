Таку думку 24 Каналу висловив колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа, зауваживши, що з боку США порушили важливе питання для України щодо завершення війни. Також важливо, що Трамп не говорив про територіальні поступки.

Дивіться також Після розмов у Білому домі Трамп дзвонив Орбану щодо членства України в ЄС, – Bloomberg

Яке важливе рішення принесла нова зустріч Трампа і Зеленського?

За словами колишнього секретаря Польської делегації в Парламенті НАТО, зустріч Зеленського і Трампа довела єдність Заходу. Європа швидко включилась у зустріч, в такий спосіб доводячи свою підтримку нашій країні. Крім того, стало очевидним, що Україна – гарант безпеки для Європи.

"Ця зустріч стала важливою, адже вона показує шлях від першої зустрічі Трампа з Зеленським, яка була жахливою. На мою думку, ця зустріч є грою, бо треба бачити динаміку, яка привела нас до Вашингтону – Трамп ввів санкції проти Індії щодо купівлі російської нафти. Путін злякався і вирішив відновити переговори зі США", – сказав він.

Кульпа зазначив, що зустріч Трампа і Путіна на Алясці, яка відбулась напередодні зустрічі з Зеленським, стала для США поразкою, загалом вона не мала ніякого сенсу – президент США просто зробив з російського диктатора та вбивці "поважного політика".

Європа цього не зрозуміла, тому швидко організувала зустріч у Вашингтоні, яка вже виглядала як зустріч однодумців. Були розмови про гарантії з боку США, а раніше про це не говорили. Стався перелом. Крім цього, вже не говорили про території. Це важливо, бо, якщо не дивитись на війну лише з 2022 року, а з 2014, то Путін не захопив так багато, щоб вимагати для себе Луганську та Донецьку області,

– підкреслив він.

Колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО додав, що на зустрічі Трампа з Зеленським можна було побачити глибше розуміння української позиції щодо закінчення війни. Цілком ймовірно, що президент США просив президента України не блокувати подальший процес – зустріч Зеленського, Трампа і Путіна. Адже в іншому випадку це стане програшем для США.

Зустріч Трампа і Зеленського 18 серпня: про що говорили лідери